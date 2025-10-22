ข่าวต่างประเทศ

พ่อพระสุดๆ ผัวจีนจับได้ เมียนอกใจคุยชู้ 8 คน แต่กลับ ‘ขอโทษ-ง้อคืนดี’ หลังเธอทิ้งลูกขอหย่า

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 13:46 น.
สามีจีนจับได้ว่าภรรยานอกใจ แอบคุยกับชู้มากถึง 8 คน แต่สุดท้ายเขาต้องง้อขอคืนดี เพราะเธอทิ้งลูกทั้ง 3 คน และขอหย่าขาด

เรื่องราวความสัมพันธ์ที่สร้างความตกตะลึงในจีน เมื่อสามีคนหนึ่งตัดสินใจโพสต์ข้อความวิดีโอเพื่อวิงวอนขอคืนดีกับภรรยา แม้ว่าเขาจะเพิ่งค้นพบว่าภรรยานอกใจไปคบกับชายอื่นถึง 8 คนในเวลาสามเดือน และภรรยาเป็นฝ่ายขอหย่า

ตามรายงานของ Sin Chew Daily ชายคนนี้ชื่อ จาง ได้สังเกตเห็นว่าภรรยาของเขามีพฤติกรรมแปลกไป จึงตัดสินใจเช็กโทรศัพท์มือถือของเธอ แต่ภรรยาของเขาไม่ยินยอมจนเกิดการทะเลาะกัน

ทันทีที่จางคว้าโทรศัพท์มาตรวจสอบ เขาก็พบความจริงอันน่าตกใจว่า ภรรยาของเขานอกใจไปคบกับผู้ชายถึง 8 คนในระยะเวลาสามเดือน ซึ่งมีหลักฐานการสนทนาที่เธอเรียกผู้ชายหลายคนว่า “สามี” และเธอยังเป็นคนนัดพบกับผู้ชายบางคนด้วยตัวเอง จางกล่าวว่าเขา “ไม่อยากคิดเลยว่าภรรยาจะทำอะไรไม่เหมาะสมกับพวกเขาไปแล้วบ้าง”

เมื่อจางถามภรรยาว่า “ทำไมถึงทำแบบนี้?” ภรรยาของเขากลับตอบกลับมาว่าเธอต้องการหย่า โดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 3 คน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ภรรยาของจางนอกใจ เพราะก่อนหน้านี้ พ่อของจางเคยค้นพบว่าลูกสะใภ้นอกใจมาก่อน ซึ่งในเวลานั้นจางทำงานอยู่ไกลบ้าน และได้ลงไม้ลงมือทำร้ายภรรยาของเขาเนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ แต่ภรรยาของเขาในตอนนั้นเป็นฝ่ายร้องขอไม่ให้จางหย่า และได้เขียนจดหมายรับรองว่าจะไม่นอกใจอีก

แม้ว่าการนอกใจครั้งล่าสุดจะทำให้จางรู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก แต่เขายังคงต้องการคืนดีกับภรรยา แต่เขาขาดการติดต่อกับภรรยาหลังจากที่เธอหนีออกจากบ้านและไม่สามารถตามหาเธอได้

ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม จางได้ กล่าวขอโทษและบอกว่าเขาผิดเองที่ไปเช็กโทรศัพท์ของเธอ เขาหันหน้าเข้าหากล้องและส่งข้อความถึงภรรยาว่า “ลูกสาวตัวน้อยของเราคิดถึงแม่มาก คุณไม่จำเป็นต้องทำงาน พวกเราทุกคนจะดูแลคุณเอง หากคุณต้องการกลับมา ผมจะให้อภัยคุณ กลับมาเร็วๆ นะ พวกเรารอคุณอยู่”

อ้างอิง : mothership.sg

 

