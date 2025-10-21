ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”
เหตุยิงดับยกครัว 3 ศพ จนท.เร่งไขปมดับสลด สอบแม่บ้านพบศพเป็นคนแรก สันนิษฐานคนก่อเหตุน่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอาการป่วย ป้ายชื่อยศพันตำรวจเอกที่แปะหน้าบ้าน ทราบเป็นชื่อบิดา-พ่อของคนก่อเหตุซึ่งได้เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตำรวจสน.บางกอกน้อยรับแจ้งเหตุสลดวันนี้ (21 ต.ค.) เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง ถ.สุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 4 ชั้น ที่หน้าบ้านติดป้ายระบุชื่อของตำรวจยศ พันตำรวจเอก นายหนึ่ง เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 3 ราย
ประกอบด้วย นายกนณธร สุชาคำ อายุ 39 ปี ใกล้กันพบศพ นางสิริลักษณ์ มัณฑนาจารุ อายุ 42 ปี ภรรยา และ ด.ญ.กัญญกร สุชาคำ ลูกสาวอายุ 9 ขวบ และพบอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดตกอยู่บริเวณด้านข้าง โดยจุดเกิดเหตุอยู่ชั้น 3 ของบ้าน ซึ่งเป็นห้องนอน สภาพศพทั้งสามนอนจมกองเลือด
ตำรวจสันนิษฐานผู้ก่อเหตุ น่าจะเป็นสามีซึ่งสืบทราบต่อมาว่ามีอาการป่วยจิตเวช จากการเครียดสะสม ก่อนจะก่อเหตุยิงลูกสาวที่อายุ 9 ขวบและภรรยา จากนั้นจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองตามลำดับ ส่วนป้ายหน้าบ้านพักที่แปะชื่อยศพันตำรวจเอก ทราบภายหลังคือ บิดาของผู้ก่อเหตุและเป็นเจ้าของบ้าน เกษียณอายุราชการมานานหลายปีและเพิ่งมาสิ้นลมจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวได้ราว 1 สัปดาห์ ก่อนจะมาเกิดเหตุหดหู่ดังกล่าวล่าสุด
อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากช่อง 7 แม่บ้านผู้พบศพ อายุ 50 ปี เล่าถึงวันเกิดเหตุตอนไปพบร่างผู้ตายทั้ง 3 เป็นคนแรกว่า ปกติเธอรับงานเป็นแม่บ้านให้ผู้เสียชีวิตเป็นครั้งคราว แบบเช้าไป-เย็นกลับ ก่อนหน้าเข้าใจมาตลอดว่าบ้านหลังนี้มีผู้พักอาศัยเพียงคนเดียว คือ ชายอายุ 39 ปี ภรรยาและลูกไม่ได้พักที่บ้านก่อนหน้านี้ และตนเองก็ไม่ทราบว่าครอบครัวนี้ใช้ชีวิตอย่างไร
ส่วนเจ้าของบ้านคือ พ.ต.อ. ซึ่งเป็นพ่อของชายอายุ 39 ปี ทราบว่าเสียชีวิตไปเมื่อ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันทราบว่า ชายอายุ 39 ปี ผู้ก่อเหตุมีอาการเครียด ไม่ได้นอนมาหลายวัน เนื่องจากพ่อเพิ่งเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้พบความผิดปกติในวันก่อนเกิดเหตุ
ส่วนเพื่อนบ้านเปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย มีอาวุธอยู่ในครอบครอง แต่น่าจะเป็นปืนถูกกฎหมาย เคยออกมาเดินบริเวณหน้าบ้านและถืออาวุธปืนไปด้วย ทำให้ไม่มีใครกล้ายุ่ง ประกอบกับเจ้าตัวก็ไม่สุงสิงกับเพื่อนบ้านคนไหน เวลาจะซื้อของก็จะว่าจ้างให้วินรถจักรยานยนต์ไปซื้อของมาส่งให้ตลอด ไม่ค่อยออกจากบ้าน หรือเวลามีปัญหาอะไรก็จะแจ้งตำรวจมาเคลียร์ตลอด มีตู้แดงอยู่หน้าบ้าน คืนก่อนเกิดเหตุประมาณ 5 ทุ่ม ก็มีรถตำรวจมาจอดตรวจตราตามปกติ ส่วนผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตหรือไม่นั้น ก็ไม่ทราบ.
ข่าวอาชญากรรมประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2568
