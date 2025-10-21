“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง
อนุทิน คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 แน่ หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรอบเก็บตก ไม่กี่นาทีหมด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 20 ต.ค. จำนวน 20 ล้านสิทธิ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรายงานล่าสุดสิทธิเต็มเรียบร้อยแล้วว่า คนละครึ่งเรียบร้อยหมดแล้ว สิทธิครบหมดแล้ว เดี๋ยวมีเฟส 2
ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบเก็บตกอีกครั้ง ปรากฏว่าสิทธิที่เหลืออยู่ได้หมดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที
โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.15 น. ของวันนี้ เว็บไซต์โครงการยังคงแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 28,887 สิทธิ หลังจากนั้นเพียงไม่นาน เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ก็ได้ขึ้นข้อความว่า “มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรอบเก็บตกนั้นมีสิทธิคงเหลือเนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนั้นจึงเหลือสิทธิให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกก่อนหน้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 300,000 สิทธิ
