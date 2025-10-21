เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:37 น.
95

อนุทิน คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 แน่ หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรอบเก็บตก ไม่กี่นาทีหมด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 20 ต.ค. จำนวน 20 ล้านสิทธิ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรายงานล่าสุดสิทธิเต็มเรียบร้อยแล้วว่า คนละครึ่งเรียบร้อยหมดแล้ว สิทธิครบหมดแล้ว เดี๋ยวมีเฟส 2

ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบเก็บตกอีกครั้ง ปรากฏว่าสิทธิที่เหลืออยู่ได้หมดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที

โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.15 น. ของวันนี้ เว็บไซต์โครงการยังคงแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 28,887 สิทธิ หลังจากนั้นเพียงไม่นาน เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ก็ได้ขึ้นข้อความว่า “มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรอบเก็บตกนั้นมีสิทธิคงเหลือเนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนั้นจึงเหลือสิทธิให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกก่อนหน้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 300,000 สิทธิ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

3 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

12 นาที ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวคาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ข่าว

รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:37 น.
95
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
อิชิอิ มาดามแป้ง

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button