ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ
ไม่ทันใช้คนละครึ่ง สาววัย 45 ปี ตั้งใจขี่จยย.ไปธนาคารกรุงไทย แต่ดันเจออุบัติเหตุสุดสลด สิบล้อทับกลางสี่แยก แม่สามีเล่าลูกสะใภ้ไปยืนยันตัวตน 2 รอบ เหตุเกิดที่บุรีรัมย์
วานนี้ (20 ต.ค.) เกิดเหตุสลดหลังจาก สาววัย 45 ปี ตั้งใจขับรถจักรยายนต์เพื่อไปกดเงินใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสรอบล่าสุดที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกแล้วเต็ม 20 ล้านสิทธิในเวลา่ไมนาน อย่างไรก็ดีตัดภาพมาที่เหตุเศร้า รายละเอียดเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจาก “เรื่องเล่าเช้านี้” ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ตายเดินทางจากบ้านไปรอยืนยันตัวตนกับโครงการคนละครึ่งพลัส โดยที่รอบแรกไปรับบัตรคิวจากนั้นกลับบ้านมาก่อน จึงค่อยขี่จยย.ไปธนาคารอีกรอบ แต่มาเกิดอุบัติเหตุสลดถูกรถสิบล้อชนทับร่างดับ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รถพ่วงทับคนขี่มอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิต แม่สามีของผู้ตาย กล่าวว่า ลูกสะใภ้ตั้งใจไปลงทะเบียนเช้าร่วมโครงการของรัฐบาลที่เปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 แต่ต่อมาดันประสบอุบัติเหตุระหว่างจะไปยืนยันตัวตนรอบที่ 2 หลังตอนเช้าไปรอรับสิทธิ์ แต่ด้วยจำนวนของคนที่มากจึงตัดสินเดินทางมาทำเรื่องถึงสองเที่ยว
แต่รอบหลังกลับโชคร้าย โดยพอเช็กกล้องวงจรปิดจากหลายๆๆ จุดพบร่างนางอัญชลี อายุ 45 ปี “ด้วยความเคารพ” ผู้ตายเสียชีวิตในลักษณะศีรษะขาดออกจากร่าง โดยนาทีสลดจากวงจรปิดหลายมุมจะเห็นรถสิบล้อหัวลาดจอดรอสัญญาณไฟแดง เมื่อ 10 ล้อเคลื่อนตัวจะกลับรถ ปรากฏได้ชนเข้ากับรถจยย.ของผู้ตายก่อนจะลากร่างเข้าไปใต้ท้องรถ ขณะเกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์พยายามตะโกนแจ้งว่าทับร่างคน โบกไม้โบกมือให้สัญญาณ
ขณะที่ นายก้องภพ คนขับรถสิบล้ออ้างว่า ตนกำลังจะไปเติมน้ำมัน ตอนกลับรถไม่สังเกตเห็นร่างของหญิงผู้เสียชีวิตจริงๆ เมื่อถามว่ามอเตอร์ไซค์มาจากทางไหน คนขับตอบเพียงไม่ทราบ.
ทั้งนี้ภายหลัง “กระทรวงการคลัง” เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันแรก 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ โฆษกคลังอัปเดต โครงการคนละครึ่งพลัสพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบภายในวงเงินงบประมาณ 44,000 ล้านบาท เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. โดยเป็นการคำนวณวงเงินสิทธิจากจำนวนผู้ลงทะเบียนภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละรายอาจได้รับวงเงินสิทธิสูงสุดที่ 2,400 บาท
นอกจากนี้คลังจะมีการนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้น
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า วงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือ กระทรวงการคลังจะนำวงเงินสิทธิคงเหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันพรุ่งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบสิทธิคงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com และเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ใหม่ในวันอังคารที่ 21 ต.ค.2568 ในระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.
ขณะที่เมื่อเวลา 06.00 น. จำนวนสิทธิคงเหลือเปิดลงทะเบียนวันนี้ 443,854 สิทธิ
ล่าสุดเวลา 07.25 น.มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิแล้ว
