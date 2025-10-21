ข่าวอาชญากรรม

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:45 น.
60
แฟ้มภาพ

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง สาววัย 45 ปี ตั้งใจขี่จยย.ไปธนาคารกรุงไทย แต่ดันเจออุบัติเหตุสุดสลด สิบล้อทับกลางสี่แยก แม่สามีเล่าลูกสะใภ้ไปยืนยันตัวตน 2 รอบ เหตุเกิดที่บุรีรัมย์

วานนี้ (20 ต.ค.) เกิดเหตุสลดหลังจาก สาววัย 45 ปี ตั้งใจขับรถจักรยายนต์เพื่อไปกดเงินใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสรอบล่าสุดที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกแล้วเต็ม 20 ล้านสิทธิในเวลา่ไมนาน อย่างไรก็ดีตัดภาพมาที่เหตุเศร้า รายละเอียดเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจาก “เรื่องเล่าเช้านี้” ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ตายเดินทางจากบ้านไปรอยืนยันตัวตนกับโครงการคนละครึ่งพลัส โดยที่รอบแรกไปรับบัตรคิวจากนั้นกลับบ้านมาก่อน จึงค่อยขี่จยย.ไปธนาคารอีกรอบ แต่มาเกิดอุบัติเหตุสลดถูกรถสิบล้อชนทับร่างดับ

ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รถพ่วงทับคนขี่มอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิต แม่สามีของผู้ตาย กล่าวว่า ลูกสะใภ้ตั้งใจไปลงทะเบียนเช้าร่วมโครงการของรัฐบาลที่เปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 แต่ต่อมาดันประสบอุบัติเหตุระหว่างจะไปยืนยันตัวตนรอบที่ 2 หลังตอนเช้าไปรอรับสิทธิ์ แต่ด้วยจำนวนของคนที่มากจึงตัดสินเดินทางมาทำเรื่องถึงสองเที่ยว

แต่รอบหลังกลับโชคร้าย โดยพอเช็กกล้องวงจรปิดจากหลายๆๆ จุดพบร่างนางอัญชลี อายุ 45 ปี ด้วยความเคารพ” ผู้ตายเสียชีวิตในลักษณะศีรษะขาดออกจากร่าง โดยนาทีสลดจากวงจรปิดหลายมุมจะเห็นรถสิบล้อหัวลาดจอดรอสัญญาณไฟแดง เมื่อ 10 ล้อเคลื่อนตัวจะกลับรถ ปรากฏได้ชนเข้ากับรถจยย.ของผู้ตายก่อนจะลากร่างเข้าไปใต้ท้องรถ ขณะเกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์พยายามตะโกนแจ้งว่าทับร่างคน โบกไม้โบกมือให้สัญญาณ

ขณะที่ นายก้องภพ คนขับรถสิบล้ออ้างว่า ตนกำลังจะไปเติมน้ำมัน ตอนกลับรถไม่สังเกตเห็นร่างของหญิงผู้เสียชีวิตจริงๆ เมื่อถามว่ามอเตอร์ไซค์มาจากทางไหน คนขับตอบเพียงไม่ทราบ.

ภาพ @เรื่องเล่าเช้านี้
แฟ้มภาพ
อุบัติเหตุวันนี้ 21 ตุลาคม
แฟ้มภาพ
พยานเห็นเหตุการณ์เล่านาทีหญิงอายุ 45ปี ประสบอุบัติเหตุ
แฟ้มภาพ
ไม่ทันใช้คนละครึ่งวันนี้ 21 ต.ค.68
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ภายหลัง “กระทรวงการคลัง” เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันแรก 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ โฆษกคลังอัปเดต โครงการคนละครึ่งพลัสพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบภายในวงเงินงบประมาณ 44,000 ล้านบาท เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. โดยเป็นการคำนวณวงเงินสิทธิจากจำนวนผู้ลงทะเบียนภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละรายอาจได้รับวงเงินสิทธิสูงสุดที่ 2,400 บาท

นอกจากนี้คลังจะมีการนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้น

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า วงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือ กระทรวงการคลังจะนำวงเงินสิทธิคงเหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันพรุ่งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบสิทธิคงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com และเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ใหม่ในวันอังคารที่ 21 ต.ค.2568 ในระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.

ขณะที่เมื่อเวลา 06.00 น. จำนวนสิทธิคงเหลือเปิดลงทะเบียนวันนี้ 443,854 สิทธิ

ล่าสุดเวลา 07.25 น.มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิแล้ว

คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่
ภาพ @คนละครึ่งพลัส.com

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

