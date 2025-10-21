ข่าวต่างประเทศ

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:08 น.
53
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ ยัน ไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร แม้มีแรงกดดันจากประชาชน ชี้จะเป็นการสร้างตราบาปอย่างไม่เป็นธรรม

นายคิม ยอง-ฮุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ ได้ออกมาแถลงปฏิเสธข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการให้ลดโควต้าวีซ่าทำงานประเภท E-9 สำหรับแรงงานชาวกัมพูชา แม้จะเกิดกระแสความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ลักพาตัวและอาชญากรรมที่มุ่งเป้าชาวเกาหลีในกัมพูชาก็ตาม

ในการแถลงข่าวที่กรุงโซล นายคิม ยอง-ฮุน ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ควรต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมดังกล่าว และเกาหลีใต้จะไม่ใช้มาตรการลดโควต้าเพื่อตอบโต้ โดยกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโควต้า E-9 ของกัมพูชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้เตือนว่า การตัดสินใจลดโควต้าแต่เพียงฝ่ายเดียวจากเหตุการณ์เพียงบางกรณี อาจเป็นการสร้างตราบาปอย่างไม่เป็นธรรม ให้กับแรงงานกัมพูชาทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในเกาหลี และยังเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาถือเป็นประเทศที่ส่งแรงงานภายใต้วีซ่า E-9 มายังเกาหลีใต้มากเป็นอันดับสอง รองจากเนปาล

นายคิม ยอง-ฮุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ ขณะแถลงข่าว
ภาพจาก: YONHAP

ในสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานและจำนวนประชากรที่ลดลงในเกาหลีใต้ นายคิม ยอง-ฮุน ยกย่องแรงงานต่างชาติว่าเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการค้ำจุนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

เขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีอี แจ-มยอง มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกสำหรับแรงงานทุกคน พร้อมทั้งยืนยันอย่างแข็งขันเพื่อต่อสู้กับกระแสความเกลียดกลัวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นว่า วาทกรรมสร้างความเกลียดชังบนพื้นฐานของชาติกำเนิดถือเป็นอาชญากรรมและไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวขอโทษในนามรัฐบาลต่อกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานต่างชาติ เช่น การที่นายจ้างยึดหนังสือเดินทาง และให้คำมั่นว่าจะมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น

ที่มา: The Korea Times

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

6 นาที ที่แล้ว
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

18 นาที ที่แล้ว
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

20 นาที ที่แล้ว
พ่อผีลูกหงส์แดง ข่าว

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

20 นาที ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568 ข่าว

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

40 นาที ที่แล้ว
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 พร้อมไขคำตอบ ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่หยุด 23 ต.ค. ชี้กฎหมายแรงงานกำหนดแค่ขั้นต่ำ 13 วันต่อปี ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 68 ทำไมเอกชนบางแห่งถึงไม่หยุด

43 นาที ที่แล้ว
Frank Ilett แฟนบอลแมนยูตัดผม ข่าว

ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี

47 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

วันขอเงินพระจันทร์ 21 ต.ค. 68 ฤกษ์ดีเรียกทรัพย์ คืนนี้เริ่มไหว้-สวดกี่โมง?

50 นาที ที่แล้ว
ช่างผมพัทยาแจ้งความ หลังถูก นทท. ญี่ปุ่นพยายามเปิดกางเกง ข่าว

ญี่ปุ่นเดือด นทท. ลวนลามช่างผมไทย เหยียดลูกค้า LGBTQ ทำอับอาย-จี้ลงโทษหนัก

59 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี บันเทิง

เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ซานาเอะ ทาคาอิจิ” จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ลงคะแนนเสียงวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฉลามจัส&quot; รับนอกใจ &quot;มิกซ์ เฉลิมศรี&quot; จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;วรภัค ธันยาวงษ์&quot; ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต ผจก.กรุงไทย นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอหมู” เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาสแกมเมอร์ kk park ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังปฏิบัติการทลาย “KK Park” ลุ้นชะตากรรมกว่า 2000 ชีวิต โยงเมืองบาปริมชายแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนี แนะประชาชนสำรองอาหาร เตือนโอกาสเกิดสงคราม หลังรัสเซียคุกคามยุโรปไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วรภัค” ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว ถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โดม ปกรณ์ ลัม&#039; โต้กลับนางงามเขมร หลังถูกอ้าง &quot;ใช้สายตายั่วยวน&quot; บันเทิง

โดม ปกรณ์ โต้ นางงามกัมพูชา อ้างใช้สายตายั่วยวนจีบ เจ้าตัวสวนแรง ‘สวดครบทุกบท’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อใช้วงเงินครบทุกบาท เศรษฐกิจ

สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อนระอุ อินฟลูเอนเซอร์ดังเปิดใจเล่าพฤติกรรมอดีตคนรัก ทั้งปมหนี้รถ 6.7 แสน, แอบสะกิด ฟลุ๊ค กะล่อน และเรื่องราวจาก นาง ค. ที่ถูกบอกว่า คบมิกซ์เพื่อผลประโยชน์ บันเทิง

สรุปมหากาพย์! ดราม่า “มิกซี่” แฉวีรกรรม ฉลามจัส” อดีตแฟนหนุ่ม ทั้งเรื่องรถ ตำนานนางสะกิด ฮาเร็มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ตอบชัด หลังคนสงสัย คืนดีลูกสาว &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; หรือยัง? ลั่น ไม่มีวันโกรธลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ ผจก.บาร์ญี่ปุ่น บังคับ พนง. หลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:08 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
พ่อผีลูกหงส์แดง

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button