รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ ยัน ไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร แม้มีแรงกดดันจากประชาชน ชี้จะเป็นการสร้างตราบาปอย่างไม่เป็นธรรม
นายคิม ยอง-ฮุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ ได้ออกมาแถลงปฏิเสธข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการให้ลดโควต้าวีซ่าทำงานประเภท E-9 สำหรับแรงงานชาวกัมพูชา แม้จะเกิดกระแสความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ลักพาตัวและอาชญากรรมที่มุ่งเป้าชาวเกาหลีในกัมพูชาก็ตาม
ในการแถลงข่าวที่กรุงโซล นายคิม ยอง-ฮุน ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ควรต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมดังกล่าว และเกาหลีใต้จะไม่ใช้มาตรการลดโควต้าเพื่อตอบโต้ โดยกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโควต้า E-9 ของกัมพูชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้เตือนว่า การตัดสินใจลดโควต้าแต่เพียงฝ่ายเดียวจากเหตุการณ์เพียงบางกรณี อาจเป็นการสร้างตราบาปอย่างไม่เป็นธรรม ให้กับแรงงานกัมพูชาทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในเกาหลี และยังเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาถือเป็นประเทศที่ส่งแรงงานภายใต้วีซ่า E-9 มายังเกาหลีใต้มากเป็นอันดับสอง รองจากเนปาล
ในสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานและจำนวนประชากรที่ลดลงในเกาหลีใต้ นายคิม ยอง-ฮุน ยกย่องแรงงานต่างชาติว่าเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการค้ำจุนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
เขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีอี แจ-มยอง มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกสำหรับแรงงานทุกคน พร้อมทั้งยืนยันอย่างแข็งขันเพื่อต่อสู้กับกระแสความเกลียดกลัวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นว่า วาทกรรมสร้างความเกลียดชังบนพื้นฐานของชาติกำเนิดถือเป็นอาชญากรรมและไม่สามารถยอมรับได้
นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวขอโทษในนามรัฐบาลต่อกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานต่างชาติ เช่น การที่นายจ้างยึดหนังสือเดินทาง และให้คำมั่นว่าจะมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
ที่มา: The Korea Times
