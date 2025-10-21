ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ

อัฐิของนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ได้กลับถึงบ้านเกิดแล้ว ในรอบ 74 วัน ครอบครัวร่ำไห้รับกลับสู่อ้อมอก

21 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานว่า อัฐิของนายพัค นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในศูนย์บัญชาการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางกลับถึงอ้อมอกของครอบครัวที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้

นายอัน จุง-มัน หัวหน้าหน่วยสืบสวน ได้เป็นผู้ส่งมอบโกศอัฐิให้กับครอบครัวด้วยตนเอง ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดคยองบุก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า พ่อและพี่ชายของนายพัคได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งน้ำตา

การรอคอยอันยาวนานของครอบครัวได้สิ้นสุดลงในวันนี้ ซึ่งนับเป็นเวลาถึง 74 วัน หลังจากที่ร่างของนายพัคถูกพบในรถยนต์ที่จังหวัดกำปอต ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านั้น เขาได้เดินทางไปยังกัมพูชาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยบอกกับครอบครัวเพียงว่าจะไปงานมหกรรม แต่กลับถูกลักพาตัวไปกักขังและทรมานใน “เหวินฉี” ซึ่งเป็นฐานของแก๊งอาชญากรรม

ร่างของนายพัคถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บศพของวัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญนานกว่า 2 เดือน ก่อนที่จะมีการชันสูตรและฌาปนกิจร่วมกันในกัมพูชาเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) และนำอัฐิกลับสู่บ้านเกิดในที่สุด

ครอบครัวของนายพัคกำลังรับมอบโกศอัฐิจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความโศกเศร้า
ภาพจาก: SBS NEWS

เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ผลการชันสูตรร่วมไม่พบร่องรอยการทำลายศพหรืออวัยวะภายในแต่อย่างใด ซึ่งช่วยลดทอนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ลงได้บางส่วน

ด้านความคืบหน้าทางคดี นายอัน จุง-มัน หัวหน้าหน่วยสืบสวนฯ กล่าวว่า “เราจะเร่งการสืบสวนผู้ต้องหาหลักซึ่งเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าที่ถูกจับกุมตัวไว้” สำหรับพิธีศพ มีรายงานว่าครอบครัวจะไม่ได้จัดพิธีอย่างเป็นทางการ แต่จะประกอบพิธีส่งวิญญาณเป็นการส่วนตัว ก่อนจะนำอัฐิไปบรรจุที่สุสานของตระกูลต่อไป

ที่มา: SBS NEWS

