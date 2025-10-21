“วรภัค” ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว ถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์
วรภัค ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว หลังถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์ในกัมพูชา ด้าน อนุทิน ยันยังไม่ได้ตั้งเป็นประธานคณะทำงานจัดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์
นาย วรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่มีชื่อถูกเชื่อมโยงว่า เป็น 1 ใน 7 นักการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาหรือไม่นั้น
นายวรภัค กล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าว ว่า “หากมีโอกาสจะมีการแถลงข่าว” ก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมทันที
ทั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวาน (19 ต.ค. 68) ได้นั่งรอรายชื่อว่าเมื่อไหร่จะมา แต่วันนี้ก็มีการปฏิเสธ ซึ่งถือว่าตรงนั้นเป็นข่าวที่ไม่จริง และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีก็เป็นคนออกมาปฏิเสธแล้ว แต่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ถ้ามีข้อมูล หรือ มีหลักฐานเส้นทางการเงินอยู่แล้ว ยืนยันว่า ไม่ว่าจะชื่ออะไร ตำแหน่งอะไร ถ้าพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดชัดเจน และมีหลักฐานของการกระทำผิดก็จะดำเนินการทั้งหมด
พร้อมยืนยันว่า ที่ประชุมไม่ได้แต่งตั้งนายวรภัค เป็นประธานคณะทำงานจัดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ มีเพียงการตั้งคณะอนุกรรมการประมาณ 5 ชุด ที่มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการร่วมกัน ส่วนประธานนั้นยังไม่มีชื่อใคร ซึ่งอธิบดีกรมการปกครอง ที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ จะไปรวบรวมรายชื่อ เพื่อส่งให้ตนเองพิจารณาแต่งตั้งก่อน
