ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำยังไง

อย่าเพิ่งถอดใจ! เปิดวิธีแก้ปัญหาสแกนหน้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ไม่ผ่าน ในวันแรก 20 ต.ค. 68 ที่คนแห่ลงทะเบียน เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย
เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ (20 ต.ค. 68) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในช่วงเช้าคือการยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ไม่สำเร็จ
สำหรับผู้ที่สแกนใบหน้าในแอปฯ ไม่ผ่าน สามารถนำ บัตรประชาชนตัวจริง ไปทำการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่ (สีเทา) ที่มีสัญลักษณ์ ‘Confirm ID’ ได้ทันที โดย ไม่ต้องใช้บัตร ATM หรือมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
ทำตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่หน้าตู้ ATM
- เลือกเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ บนหน้าจอ
- ยินยอมเงื่อนไข (Consent)
- เสียบบัตรประชาชน ที่ช่อง ‘Confirm ID’
- เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ ให้นำบัตรออก แล้วกลับไปทำรายการต่อในแอปฯ เป๋าตังอีกครั้ง
หากยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM แล้วยังพบปัญหา ขอแนะนำให้อัปเดตแอปฯ เป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเพื่อดำเนินการต่อไป
