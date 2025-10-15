วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าเคยลงทะเบียน เช็กด่วน!

วันแรกส่อแว่ววุ่น! แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์โครงการ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าบางเข้าร่วมไม่ได้ ธนาคารกรุงไทย แนะวิธีแก้ ต้องทำยังไง?
หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นวันแรกในวันนี้ (15 ต.ค. 68) ก็ได้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้น เมื่อร้านค้าเก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้หลายราย ต่างพบปัญหา “หน้าแอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรอบใหม่ ต้องทำอย่างไร?
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ของธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาชี้แจงและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ระบุว่า “ร้านค้าถุงเงินที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้อัปเดตแอปฯ ถุงเงินเป็น version 5.43.0 ทาง Play store/App store หากร้านค้าถุงเงินที่ไม่พบปุ่มคนละครึ่งพลัส เนื่องจากไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ เพื่อยืนยันการประกอบกิจการจริง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ใหม่ โดยยืนยันกิจการกับเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ”
วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์คนละครึ่งพลัส สำหรับร้านค้าเก่า
1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ
2. ตรวจสอบประเภทกิจการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ไปยื่นสมัครกับหน่วยงานดังนี้
- ร้านค้าบุคคลธรรมดา, วิสาหกิจชุมชน นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อยืนยันประกอบกิจการจริง
- ร้านค้านิติบุคคลรายย่อย, ธุรกิจเฉพาะ นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงไทย เพื่อส่งตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานรัฐ
3. นำเอกสารที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
