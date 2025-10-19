บันเทิง

คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 18:31 น.
50
mckinley richardson and jack doherty
แฟ้มภาพ

เมื่อความรักกลายเป็นเพียง “คอนเทนต์” บทสารภาพของดาว OnlyFans ถึงคำสาบานวิวาห์สุดอัปยศที่ถ่ายทอดสดสู่สายตาคนทั้งโลก

ในยุคสมัยที่ทุกช่วงขณะของชีวิตคือการแสดงที่อาจเกิดขึ้นได้ และทุกอารมณ์ความรู้สึกสามารถแปรเปลี่ยนเป็น “คอนเทนต์” ได้นั้น เส้นแบ่งระหว่างความจริงใจและความเสแสร้งอยู่ตรงไหนกันแน่?

เรื่องราวของ “แมคคินลีย์ ริชาร์ดสัน” และแจ็ค โดเฮอร์ตี อาจมอบคำตอบอันน่าปวดร้าวให้กับคำถามนี้

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน เมื่อ แมคคินลีย์ ดาวเด่นจาก OnlyFans วัย 22 ปี เข้าพิธีวิวาห์สายฟ้าแลบกับ แจ็ค ยูทูบเบอร์สายแกล้งคนชื่อดัง ณ เมืองลาสเวกัส พิธีสมรสของพวกเขาถูกถ่ายทอดสดไปยังผู้ติดตามกว่า 15.3 ล้านคนของฝ่ายชาย

และในวินาทีที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั้นเอง ที่แจ็คได้สร้าง “คอนเทนต์” ที่กลายเป็นไวรัลด้วยการสร้างความประหลาดใจให้แก่เจ้าสาวของเขาด้วย “คำสาบาน” ที่เป็นดั่งสัญญาพรีนับสุดโหด หรือ “สัญญาก่อนสมรส” (Prenuptial Agreement) ณ แท่นพิธี

mckinleyrichardson wedding jack doherty
ภาพ IG @mckinleyrichardson

“เอาล่ะนะ ! ที่รักของผมจะไม่ได้อะไรเลยตอนที่เราหย่ากัน แม้ว่าผมจะเป็นฝ่ายนอกใจก็ตาม” เขาประกาศก้อง “แต่ถ้าเธอนอกใจ เธอจะต้องจ่ายให้ผม 10 ล้านดอลลาร์ (ราว 328,100,000 บาท) ทันที”

“ผมยังจะได้รับรายได้ 100% จาก OnlyFans ของเธอต่อไป แม้ว่าเราจะหย่ากันแล้วก็ตาม”

คำสาบานยังดำเนินต่อไปอีกว่า ริชาร์ดสันห้ามพูดคุยหรือออกเดทกับ “ผู้ชายคนอื่นใด” เป็นเวลา “250 ปี” และยังคงต้องทำอาหาร, ทำความสะอาด และซักผ้าให้ผมต่อไป

jackdoherty คือใคร
ภาพ instagram @jackdoherty
jack doherty parti
ภาพ Instagram @jackdoherty

เบื้องหลังรอยยิ้ม คือ “น้ำตาของผู้เป็นพ่อ”

วินาทีนั้นกลายเป็นไวรัลที่สร้างความสับสนไปทั่วโลก แต่ล่าสุด แมคคินลีย์ซึ่งได้แยกทางกับแจ็คไปแล้ว ออกมาเปิดเผยถึงความจริงอันน่าเจ็บปวดเบื้องหลัง “เรื่องตลก” ในวันนั้น

“คำสาบานที่เขาเขียนขึ้น เขาอ่านมันต่อหน้าพ่อของฉัน ให้พ่อยืนอยู่ตรงกลางเวที แล้วเขาก็อ่านคำสาบานที่น่ารังเกียจเหล่านั้นออกมา” แมคคินลีย์เล่าทั้งน้ำตาในพอดแคสต์

“มันเป็นการไม่ให้เกียรติพ่ออย่างที่สุด มันน่าอับอาย เราถูกทำให้ขายหน้า”

“วันนั้นพ่อของฉันร้องไห้จริงๆ หลังจากที่เราออกมา พ่อบอกว่า มันน่าอัปยศอดสูมากและฉันก็รู้สึกเลวร้ายอย่างที่สุด”

เธออ้างว่าเธอ “ไม่รู้มาก่อนเลย” ว่า แจ็คจะทำอะไรเช่นนั้น มันไม่ใช่คำสาบานที่หวานชื่น แต่มันคือการไม่ให้เกียรติกันอย่างรุนแรงและพอจบงาน เขาก็พูดใส่กล้องว่า ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขากลับไปกันเสียที คำพูดนั้นมันฆ่าฉันทั้งเป็น

mckinleyrichardson instagram
ภาพ IG @mckinleyrichardson

ความรักที่ถูกกัดกร่อน

การเปิดโปงครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ลึกซึ้ง ซึ่งแมคคินลีย์บรรยายถึงความซับซ้อนของการมีความสัมพันธ์กับคนที่ “แสดง” อยู่หน้ากล้องตลอดเวลา แต่สำหรับเธอแล้ว มันคือความรักที่เกิดขึ้นจริง

“ในช่วงแรกเขาเป็นคนที่วิเศษมาก” เธอกล่าว “เขาให้เกียรติ, คอยปกป้อง และดูแลฉันเป็นอย่างดี แต่ตัวตนที่เขากลายเป็นในเวลาต่อมา มันไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวกับที่ฉันเคยตกหลุมรัก”

ด้านแจ็คเองก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็น “ของจริง” แต่ก็ได้ยอมรับถึงการผสมปนเปกันระหว่างชีวิตรักและธุรกิจ

“ผมไม่รู้สิ ถ้าผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมมากขนาดนั้น มันมีการผสมปนเปกันระหว่างความสัมพันธ์กับธุรกิจ มันเร็วมาก เราทำอะไรหลายอย่างเกินไป”

แจ็คโอเฮอร์ตี้ตอนเด็ก
แฟ้มภาพ
ภาพ IG @mckinleyrichardson
ภาพ IG @mckinleyrichardson

เรื่องราวของพวกเขาทั้ง 2 คน เป็นดั่งบทบันทึกแห่งยุคสมัยคอนเทนต์ คือ ราชา (Content is King) ที่ตอกย้ำให้เห็นว่า เมื่อคุณค่าของความสัมพันธ์ถูกวัดด้วยยอดวิวและยอดไลค์ “หัวใจของมนุษย์” ก็มักจะกลายเป็นสิ่งแรกที่ต้องแหลกสลาย และสิ่งที่เคยเป็น “ของจริง” ก็อาจเน่าเปื่อยกลายเป็นเพียงการแสดงแห่งความเจ็บปวดที่ถูกถ่ายทอดสดให้คนทั้งโลกได้ชม

แต่กลับมีเพียงไม่กี่คนที่สัมผัสได้ถึงความเงียบงันอันน่าปวดร้าวหลังจากที่กล้องได้ปิดลง.

ที่มา : New York Post

ภาพ instagram mckinleyrichardson
ภาพ instagram @mckinleyrichardson
mckinleyrichardson ดาวโอนลี่แฟนส์สร้างคอนเทนต์แต่งงาน
ภาพ IG @mckinleyrichardson
mckinley richardson ดาวโอนลี่แฟนส์ อายุ 22 ปี
ภาพ IG @mckinleyrichardson
mckinleyrichardson
ภาพ IG @mckinleyrichardson
ภาพ IG @mckinleyrichardson
ภาพ IG @mckinleyrichardson

อ่านข่าวบันเทิงรอบโลกวันนี้ 19 ตุลาคม 2025

เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 18:31 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

