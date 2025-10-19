คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”
เมื่อความรักกลายเป็นเพียง “คอนเทนต์” บทสารภาพของดาว OnlyFans ถึงคำสาบานวิวาห์สุดอัปยศที่ถ่ายทอดสดสู่สายตาคนทั้งโลก
ในยุคสมัยที่ทุกช่วงขณะของชีวิตคือการแสดงที่อาจเกิดขึ้นได้ และทุกอารมณ์ความรู้สึกสามารถแปรเปลี่ยนเป็น “คอนเทนต์” ได้นั้น เส้นแบ่งระหว่างความจริงใจและความเสแสร้งอยู่ตรงไหนกันแน่?
เรื่องราวของ “แมคคินลีย์ ริชาร์ดสัน” และแจ็ค โดเฮอร์ตี อาจมอบคำตอบอันน่าปวดร้าวให้กับคำถามนี้
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน เมื่อ แมคคินลีย์ ดาวเด่นจาก OnlyFans วัย 22 ปี เข้าพิธีวิวาห์สายฟ้าแลบกับ แจ็ค ยูทูบเบอร์สายแกล้งคนชื่อดัง ณ เมืองลาสเวกัส พิธีสมรสของพวกเขาถูกถ่ายทอดสดไปยังผู้ติดตามกว่า 15.3 ล้านคนของฝ่ายชาย
และในวินาทีที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั้นเอง ที่แจ็คได้สร้าง “คอนเทนต์” ที่กลายเป็นไวรัลด้วยการสร้างความประหลาดใจให้แก่เจ้าสาวของเขาด้วย “คำสาบาน” ที่เป็นดั่งสัญญาพรีนับสุดโหด หรือ “สัญญาก่อนสมรส” (Prenuptial Agreement) ณ แท่นพิธี
“เอาล่ะนะ ! ที่รักของผมจะไม่ได้อะไรเลยตอนที่เราหย่ากัน แม้ว่าผมจะเป็นฝ่ายนอกใจก็ตาม” เขาประกาศก้อง “แต่ถ้าเธอนอกใจ เธอจะต้องจ่ายให้ผม 10 ล้านดอลลาร์ (ราว 328,100,000 บาท) ทันที”
“ผมยังจะได้รับรายได้ 100% จาก OnlyFans ของเธอต่อไป แม้ว่าเราจะหย่ากันแล้วก็ตาม”
คำสาบานยังดำเนินต่อไปอีกว่า ริชาร์ดสันห้ามพูดคุยหรือออกเดทกับ “ผู้ชายคนอื่นใด” เป็นเวลา “250 ปี” และยังคงต้องทำอาหาร, ทำความสะอาด และซักผ้าให้ผมต่อไป
เบื้องหลังรอยยิ้ม คือ “น้ำตาของผู้เป็นพ่อ”
วินาทีนั้นกลายเป็นไวรัลที่สร้างความสับสนไปทั่วโลก แต่ล่าสุด แมคคินลีย์ซึ่งได้แยกทางกับแจ็คไปแล้ว ออกมาเปิดเผยถึงความจริงอันน่าเจ็บปวดเบื้องหลัง “เรื่องตลก” ในวันนั้น
“คำสาบานที่เขาเขียนขึ้น เขาอ่านมันต่อหน้าพ่อของฉัน ให้พ่อยืนอยู่ตรงกลางเวที แล้วเขาก็อ่านคำสาบานที่น่ารังเกียจเหล่านั้นออกมา” แมคคินลีย์เล่าทั้งน้ำตาในพอดแคสต์
“มันเป็นการไม่ให้เกียรติพ่ออย่างที่สุด มันน่าอับอาย เราถูกทำให้ขายหน้า”
“วันนั้นพ่อของฉันร้องไห้จริงๆ หลังจากที่เราออกมา พ่อบอกว่า มันน่าอัปยศอดสูมากและฉันก็รู้สึกเลวร้ายอย่างที่สุด”
เธออ้างว่าเธอ “ไม่รู้มาก่อนเลย” ว่า แจ็คจะทำอะไรเช่นนั้น มันไม่ใช่คำสาบานที่หวานชื่น แต่มันคือการไม่ให้เกียรติกันอย่างรุนแรงและพอจบงาน เขาก็พูดใส่กล้องว่า ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขากลับไปกันเสียที คำพูดนั้นมันฆ่าฉันทั้งเป็น
ความรักที่ถูกกัดกร่อน
การเปิดโปงครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ลึกซึ้ง ซึ่งแมคคินลีย์บรรยายถึงความซับซ้อนของการมีความสัมพันธ์กับคนที่ “แสดง” อยู่หน้ากล้องตลอดเวลา แต่สำหรับเธอแล้ว มันคือความรักที่เกิดขึ้นจริง
“ในช่วงแรกเขาเป็นคนที่วิเศษมาก” เธอกล่าว “เขาให้เกียรติ, คอยปกป้อง และดูแลฉันเป็นอย่างดี แต่ตัวตนที่เขากลายเป็นในเวลาต่อมา มันไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวกับที่ฉันเคยตกหลุมรัก”
ด้านแจ็คเองก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็น “ของจริง” แต่ก็ได้ยอมรับถึงการผสมปนเปกันระหว่างชีวิตรักและธุรกิจ
“ผมไม่รู้สิ ถ้าผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมมากขนาดนั้น มันมีการผสมปนเปกันระหว่างความสัมพันธ์กับธุรกิจ มันเร็วมาก เราทำอะไรหลายอย่างเกินไป”
เรื่องราวของพวกเขาทั้ง 2 คน เป็นดั่งบทบันทึกแห่งยุคสมัยคอนเทนต์ คือ ราชา (Content is King) ที่ตอกย้ำให้เห็นว่า เมื่อคุณค่าของความสัมพันธ์ถูกวัดด้วยยอดวิวและยอดไลค์ “หัวใจของมนุษย์” ก็มักจะกลายเป็นสิ่งแรกที่ต้องแหลกสลาย และสิ่งที่เคยเป็น “ของจริง” ก็อาจเน่าเปื่อยกลายเป็นเพียงการแสดงแห่งความเจ็บปวดที่ถูกถ่ายทอดสดให้คนทั้งโลกได้ชม
แต่กลับมีเพียงไม่กี่คนที่สัมผัสได้ถึงความเงียบงันอันน่าปวดร้าวหลังจากที่กล้องได้ปิดลง.
ที่มา : New York Post
