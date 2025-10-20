เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน

ธนาคารกรุงไทยย้ำเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ ต้องใช้ Android 10+ และ iOS 15+ เท่านั้น พร้อมแนะทางแก้สำหรับคนสแกนหน้าไม่ผ่านด้วยตู้ ATM สีเทา
ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ปัญหาที่หลายคนมักจะเจอคือการยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก แต่ไม่ต้องกังวล The Thaiger ได้รวบรวมเช็กลิสต์และวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามประกาศของธนาคารกรุงไทยมาให้แล้ว
เช็กสเปกมือถือพร้อมลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส 2568
เพื่อป้องกันปัญหาแอปฯ ค้างหรือไม่รองรับ ธนาคารกรุงไทยได้ยกระดับความปลอดภัย โดยกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ์ไว้ดังนี้
- ระบบ Android ต้องเป็น เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป
- ระบบ iOS ต้องเป็น เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป
- เครื่องต้องไม่ผ่านการดัดแปลง โทรศัพท์ที่ผ่านการ Root หรือ Jailbreak จะ ไม่สามารถใช้งานได้
- อัปเดตแอปฯ ต้องเป็นแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชันล่าสุดที่ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play Store เท่านั้น
วิธีแก้ยืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน? ใช้ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ยืนยันแทน
ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน? ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้
1. ลองอีกครั้งในแอปฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร และไม่มีเงาบนใบหน้า จากนั้นลองสแกนอีกครั้ง
2. ใช้ ‘ตู้ ATM สีเทา’ (Confirm ID) – วิธีที่แนะนำที่สุด หากยังไม่ผ่าน ให้นำ บัตรประชาชนตัวจริง ไปที่ตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่ (สีเทา) ที่มีสัญลักษณ์ ‘Confirm ID’ ซึ่งเป็นช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
2.1 ขั้นตอนที่ตู้ เลือกเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ > ยินยอมเงื่อนไข > เสียบบัตรประชาชน ที่ช่อง Confirm ID > รอระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น แล้วกลับไปทำรายการต่อในแอปฯ เป๋าตัง
3. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย หากลองทุกวิธีแล้วยังไม่สำเร็จ ให้นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อดำเนินการ
ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเอกสารล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่พลาดสิทธิ์สำคัญ
