เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 07:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 16:51 น.
ธนาคารกรุงไทยย้ำเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ ต้องใช้ Android 10+ และ iOS 15+ เท่านั้น พร้อมแนะทางแก้สำหรับคนสแกนหน้าไม่ผ่านด้วยตู้ ATM สีเทา

ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ปัญหาที่หลายคนมักจะเจอคือการยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก แต่ไม่ต้องกังวล The Thaiger ได้รวบรวมเช็กลิสต์และวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามประกาศของธนาคารกรุงไทยมาให้แล้ว

เช็กสเปกมือถือพร้อมลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส 2568

เพื่อป้องกันปัญหาแอปฯ ค้างหรือไม่รองรับ ธนาคารกรุงไทยได้ยกระดับความปลอดภัย โดยกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ์ไว้ดังนี้

  • ระบบ Android ต้องเป็น เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป
  • ระบบ iOS ต้องเป็น เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป
  • เครื่องต้องไม่ผ่านการดัดแปลง โทรศัพท์ที่ผ่านการ Root หรือ Jailbreak จะ ไม่สามารถใช้งานได้
  • อัปเดตแอปฯ ต้องเป็นแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชันล่าสุดที่ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play Store เท่านั้น

วิธีแก้ยืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน? ใช้ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ยืนยันแทน

ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน? ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

1. ลองอีกครั้งในแอปฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร และไม่มีเงาบนใบหน้า จากนั้นลองสแกนอีกครั้ง

2. ใช้ ‘ตู้ ATM สีเทา’ (Confirm ID) – วิธีที่แนะนำที่สุด หากยังไม่ผ่าน ให้นำ บัตรประชาชนตัวจริง ไปที่ตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่ (สีเทา) ที่มีสัญลักษณ์ ‘Confirm ID’ ซึ่งเป็นช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

2.1 ขั้นตอนที่ตู้ เลือกเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ > ยินยอมเงื่อนไข > เสียบบัตรประชาชน ที่ช่อง Confirm ID > รอระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น แล้วกลับไปทำรายการต่อในแอปฯ เป๋าตัง

3. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย หากลองทุกวิธีแล้วยังไม่สำเร็จ ให้นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อดำเนินการ

ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเอกสารล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่พลาดสิทธิ์สำคัญ

เศรษฐกิจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 07:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 16:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

