สรุปชัด คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง? เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.

สิทธิ์คนละครึ่งพลัสใช้ซื้ออะไรได้-ห้ามซื้ออะไร พร้อมเงื่อนไขการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ และวันสำคัญที่ต้องจำก่อนเริ่มโครงการ ก่อนลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้
เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นี้ คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้คือ สิทธิ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ซื้ออะไรได้บ้าง และมีสินค้าหรือบริการประเภทใดที่เป็นข้อยกเว้น The Thaiger สรุปทุกเงื่อนไขมาให้ครบจบที่นี่
คนละครึ่งพลัส (+) ซื้ออะไรได้บ้าง
สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในหมวดหมู่ดังนี้
- อาหารและเครื่องดื่ม (รวมการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่)
- สินค้าทั่วไป
- บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ
- บริการขนส่งสาธารณะบางประเภทที่เข้าร่วม
อะไรที่ห้ามซื้อเด็ดขาด?
โคงการ คนละครึ่ง พลัส ได้กำหนดรายการสินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ชัดเจน ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ และ บัตรกำนัล (Gift Vouchers) และบัตรเงินสดทุกชนิด รวมถึงการชำระล่วงหน้า (Prepaid)
สำหรับสายเดลิเวอรี่ รัฐจะร่วมจ่าย 50% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ส่วน ค่าจัดส่ง (ค่าส่ง) ผู้ใช้สิทธิ์ต้องจ่ายเองเต็มจำนวน
คำถามที่พบบ่อย
- Q: ใช้จ่ายค่าส่งเดลิเวอรี่ได้ไหม? A: ไม่ได้ จ่ายได้เฉพาะค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
- Q: ซื้อบัตรของขวัญ หรือเติมเงินมือถือ/เกม ได้ไหม? A: ไม่ได้ ถือเป็นสินค้าต้องห้าม
- Q: เงินที่ใช้ไม่หมดในแต่ละวันทบไปได้ไหม? A: ทบได้ แต่ยังคงจำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนของรัฐไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
ไทม์ไลน์สำคัญที่ต้องจำ
- ลงทะเบียน: 20–26 ตุลาคม 2568
- เริ่มใช้สิทธิ: 29 ตุลาคม 2568
- ต้องใช้ครั้งแรก: ภายใน 11 พฤศจิกายน 2568 (ก่อน 23.00 น.) เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์
