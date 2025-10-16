วิธีแก้ยืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน? ใช้ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ยืนยันแทน

คู่มือสำหรับผู้ที่สแกนหน้าแอปฯ เป๋าตังไม่สำเร็จ ไม่ต้องใช้บัตร ATM แค่พกบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ตู้ Confirm ID ของกรุงไทย ทำตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ
ในช่วงเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส บุคคลทั่วไป ที่กำลังจะมาถึง ในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ ปัญหาคลาสสิกที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มักจะเจอคือการยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าไม่ผ่าน แต่ไม่ต้องกังวล เพราะมีวิธีแก้ไขที่รวดเร็วและเป็นทางการที่สุด นั่นคือการใช้ ตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย
ตู้ ATM สีเทา คือตู้ ATM รุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยที่มีช่องสำหรับอ่านข้อมูลจากชิปบนบัตรประชาชนโดยตรง ข้อดีที่สุดคือ ท่านไม่จำเป็นต้องมีบัตร ATM หรือบัญชีของธนาคารกรุงไทย ขอเพียงมีบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็สามารถทำรายการได้
4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่หน้าตู้ Confirm ID
1. ไปที่ตู้ ATM สีเทา และเลือกเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ บนหน้าจอ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
2. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวตน (Consent)
3. เสียบบัตรประชาชน ของท่านที่ช่อง ‘Confirm ID’
4. รอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลจนเสร็จสิ้น จากนั้นนำบัตรประชาชนออก
หลังจากทำรายการที่ตู้ ATM เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปทำขั้นตอนลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ในแอปฯ เป๋าตังอีกครั้ง หากยังพบปัญหา ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยที่สาขา
เช็กลิสต์ก่อนออกจากบ้าน (เพื่อให้ผ่านในรอบเดียว)
- บัตรประชาชน : ต้องเป็นบัตรตัวจริงที่สมบูรณ์ ชิปการ์ดไม่ชำรุด
- อัปเดตแอปฯ : ตรวจสอบว่า ‘เป๋าตัง’ เป็นเวอร์ชันล่าสุด
ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน อย่าเพิ่งถอดใจ การใช้ตู้ ATM สีเทา Confirm ID คือทางออกที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดสิทธิ์สำคัญในโครงการนี้
