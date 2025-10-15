การเงินเศรษฐกิจ

ชวนขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ร่วม “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินถึงวันไหน ? ไปเช็ก

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 18:27 น.
กระทรวงคมนาคม ชวนผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ เข้าร่วม “คนละครึ่ง พลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568

วันนี้ (15 ต.ค.68) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะในส่วนของการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหมวดที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ประหยัด และเกิดประโยชน์กับผู้ให้บริการขนส่งทุกระดับอย่างทั่วถึง

พิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง พลัส” ได้จริง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย รถโดยสารสาธารณะ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยเชิญชวนผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ https://tungngern.krungthai.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568

แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก สองแถว วินรับจ้าง เข้าร่วมโครงการได้ต้องมีอะไรบ้าง ?

สำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายย่อย เช่น แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถสามล้อถีบ ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในฐานะ “ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรายย่อย”

สำหรับขั้นตอนนั้น ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทันที

ส่วนผู้สมัครรายใหม่จะมีการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกว่ามีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องก่อนอนุมัติ

ในส่วนของระบบขนส่งมาลชนสาธารณะทั้งของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด รถโดยสารประจำทาง เช่น รถเมล์ รถโดยสารในจังหวัด รวมถึงเรือโดยสารสาธารณะ เช่น เรือด่วนเจ้าพระยาเรือคลองแสนแสบ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ และธนาคารกรุงไทยจะช่วยประสานโดยตรงไปยังกลุ่มผู้ประกอบดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในรูปแบบนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี เช่น รถเช่าเหมารายวัน หรือรถบริการท่องเที่ยว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกัน เพื่อขยายโอกาสให้กับธุรกิจขนส่งรายย่อยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงยังคงอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อช่วยลดภาระค่าขนส่งของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนบริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถและทางด่วนจะยังไม่เข้าร่วมในโครงการนี้.

