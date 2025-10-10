ข่าวดาราบันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 13:31 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 13:31 น.
74
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

เจนนี่ รัชนก ร่ำไห้ เผย อัดอั้น-เสียใจ หลังเกิดปัญหาดราม่าเรื่องเงินกับ แม่เกตุ ถึงขั้นโพสต์แฉพฤติกรรมและบล็อกการติดต่อ ลั่น ทุกสิ่งที่สร้างมามันพังหมดสิ้น

หลังจากมหากาพย์ดราม่าปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนักร้องสาวชื่อดัง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ คุณแม่ของเธอ ที่เกิดปะทุเป็นประเด็นร้อนมากขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน และดูเหมือนว่ามรสุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเจนนี่อย่างหนัก แม้จะเห็นรอยยิ้มของเธอในไลฟ์ขายของตลอด 18 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ตาม

ล่าสุดช่วงหนึ่งของไลฟ์ เจนนี่ รัชนก ที่ขายของตั้งแต่เที่ยงเมื่อวาน (9 ต.ค. 68) จนถึงเช้ามืดวันนี้ (10 ต.ค. 68) มีช่วงหนึ่งเธอคงรู้สึกอัดอั้นและเครียดมาก ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนเธอเก็บเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮออกมากลางไลฟ์ ทั้งยังนั่งตัดพ้อถึงการกระทำของตัวเองในวันนี้ว่า รู้สึกผิดมาก ๆ ที่ทำกับแม่แบบนั้น

“รู้สึกอัดอั้น รู้สึกดิ่ง เจนเป็นคนโพสต์แต่สุดท้ายต้องมานั่งรู้สึกผิดว่าที่ตัวเองทำมันถูกหรือเปล่า ทั้งที่ตอนนั้นก็มั่นใจว่าทำถูกแล้ว เจนโตมากับแม่กับน้อง วันหนึ่งต้องบล็อกแม่ ไม่คุยกับแม่ รู้สึกแย่มาก ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าป่านนี้แกจะเป็นยังไงบ้าง แกคงโกรธแบบเต็มกำลัง

แต่เจนก็ไม่มีทางออก ถ้าไม่ทำ ปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้น เจนบอกคนอื่นว่าเข้มแข็ง แต่ในใจจริงๆ เจนอ่อนแอมาก ที่สร้างมาทั้งหมดตั้งแต่ทำงานได้ ก็แค่อยากให้คนในครอบครัวสบายโดยเฉพาะแม่ แต่ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันพังไปหมด”

ดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก :

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

8 วินาที ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

16 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

20 นาที ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

29 นาที ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

51 นาที ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เริ่มจาก M6.9 ที่เซบู ตามด้วย M7.6 ที่มินดาเนาวันนี้ ทำให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรวมกันมหาศาล และเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกอัปเดตอาการน้องแมวถูกชายเตะ ข่าว

อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว ข่าว

อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ บันเทิง

ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16/10/68 เลขเด็ด

ตามต่อ เลขเด็ดปฏิทินจีน ให้โชคงวด 16 ต.ค. 68 ส่องก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง ข่าว

สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Philippines and Indonesia issue tsunami warnings after 7.4 magnitude quake ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง บันเทิง

ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมว-โพสต์ขู่จะเอาให้ตายทุกตัว ข่าว

รู้ตัวแล้ว ชายเหี้ยมอัดคลิปเตะแมว ขู่ ‘จะเอาให้ตายทุกตัว’ ท้าทายคนรักสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา เมื่อเวลา 08.44 น. ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนคลื่นอันตรายในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย-ปาเลา ด้านกรมอุตุฯ ไทยยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าฟิลิปปินส์ เตือนภัยสึนามิสูง 3 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก &quot;ตัวเหี้x&quot; อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน บันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ บราซิล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC ข่าว

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก บันเทิง

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2 ตัว 3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2-3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 13:31 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 13:31 น.
74
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button