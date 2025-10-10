เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

เจนนี่ รัชนก ร่ำไห้ เผย อัดอั้น-เสียใจ หลังเกิดปัญหาดราม่าเรื่องเงินกับ แม่เกตุ ถึงขั้นโพสต์แฉพฤติกรรมและบล็อกการติดต่อ ลั่น ทุกสิ่งที่สร้างมามันพังหมดสิ้น
หลังจากมหากาพย์ดราม่าปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนักร้องสาวชื่อดัง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ คุณแม่ของเธอ ที่เกิดปะทุเป็นประเด็นร้อนมากขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน และดูเหมือนว่ามรสุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเจนนี่อย่างหนัก แม้จะเห็นรอยยิ้มของเธอในไลฟ์ขายของตลอด 18 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ตาม
ล่าสุดช่วงหนึ่งของไลฟ์ เจนนี่ รัชนก ที่ขายของตั้งแต่เที่ยงเมื่อวาน (9 ต.ค. 68) จนถึงเช้ามืดวันนี้ (10 ต.ค. 68) มีช่วงหนึ่งเธอคงรู้สึกอัดอั้นและเครียดมาก ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนเธอเก็บเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮออกมากลางไลฟ์ ทั้งยังนั่งตัดพ้อถึงการกระทำของตัวเองในวันนี้ว่า รู้สึกผิดมาก ๆ ที่ทำกับแม่แบบนั้น
“รู้สึกอัดอั้น รู้สึกดิ่ง เจนเป็นคนโพสต์แต่สุดท้ายต้องมานั่งรู้สึกผิดว่าที่ตัวเองทำมันถูกหรือเปล่า ทั้งที่ตอนนั้นก็มั่นใจว่าทำถูกแล้ว เจนโตมากับแม่กับน้อง วันหนึ่งต้องบล็อกแม่ ไม่คุยกับแม่ รู้สึกแย่มาก ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าป่านนี้แกจะเป็นยังไงบ้าง แกคงโกรธแบบเต็มกำลัง
แต่เจนก็ไม่มีทางออก ถ้าไม่ทำ ปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้น เจนบอกคนอื่นว่าเข้มแข็ง แต่ในใจจริงๆ เจนอ่อนแอมาก ที่สร้างมาทั้งหมดตั้งแต่ทำงานได้ ก็แค่อยากให้คนในครอบครัวสบายโดยเฉพาะแม่ แต่ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันพังไปหมด”
