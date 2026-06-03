ซันนี่ ลั่น ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วย หลังสูญเสียคุณแม่-แมว เศร้า สาเหตุกลับมารับงาน

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ เปิดใจเสียงสั่นหลังสูญเสียคุณแม่และแมวตัวโปรด ยอมรับไม่มีวิธีทำใจ อาศัยอดทนเป็นหลัก เผยสาเหตุคัมแบ็กงานวงการ ลั่น ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วย
กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับสองนักแสดงคุณภาพอย่าง กิ๊ก มยุริญ และ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์น้ำตากามเทพ ล่าสุดทั้งสองไลฟ์พูดคุยในรายการธรรมะออนไลน์ผ่าน TikTok Kikmayurin ถึงเรื่องราวการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตและวิธีการรับมือกับความพลัดพราก
กิ๊กสอบถามซันนี่ถึงความรู้สึกเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสีย ซันนี่ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเผชิญเรื่องนี้มาตลอด ไม่นานมานี้เพิ่งเสียแม่ตามด้วยแมวตัวโปรด ตนจึงตัดสินใจกลับมารับงานแสดงอีกครั้งเพราะไม่มีคนรักให้อยู่ด้วยแล้ว และมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีมุมที่โชคดีซ่อนอยู่ เพราะถ้าเขาเป็นฝ่ายจากไปก่อน แม่คงทนอยู่ไม่ไหวแน่นอน
“โอ้โห อันนี้ตรง ๆ เลยครับสูญเสียตลอดเลยผมเนี่ย ไม่นานมานี้เอง เสียคุณแม่ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยลูกรัก แมว ก็เนี่ยครับเลยกลับมารับงาน ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมทุกอย่าง รู้สึกว่าจริง ๆ คุณแม่เสียไปก่อนผมนี่ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะเพราะผมเสียแมวไป โอ๊ยเดี๋ยวร้องไห้ ผมคิดเลยว่าถ้าเกิดผมไปก่อนคุณแม่ แม่ผมอยู่ไม่ไหวแน่นอน เราแค่คิดถึงเขาทุกวัน“
เมื่อกิ๊กถามต่อว่ารู้สึกขาดหายไปหรือไม่ ซันนี่ระบุว่าไม่ได้รู้สึกขาด แค่คิดถึงทุกวัน ช่วงนี้เขาคิดถึงแมวมากเป็นพิเศษเพราะเพิ่งจากไป ส่วนกรณีของแม่ป่วยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เขาเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่าง แต่ก็ยังมีความคิดถึงอยู่เสมอ
“ไม่ขาด เราแค่คิดถึงเขาทุกวัน แต่ตอนนี้คิดถึงแมวแซงมาก่อน เพราะเพิ่งจากไป ส่วนคุณแม่ก็ป่วยเป็นระยะเวลานานแล้วก็เข้าใจได้ คือเข้าใจทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันคิดถึง“
ส่วนวิธีการทำใจหรือลดความเศร้านั้น นักแสดงหนุ่มยอมรับว่าทำไม่ได้และต้องทนเอา เขาถือว่าตัวเองโชคดีที่มีความอดทนสูง ทักษะความอดทนมีความสำคัญมากในชีวิต เพราะคนเราต้องเจอเรื่องผิดหวังเป็นร้อยเรื่อง ซันนี่ย้ำทิ้งท้ายว่าความอดทนคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีเป็นอันดับหนึ่งในการดำเนินชีวิต
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