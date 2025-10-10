ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ
ราชทัณฑ์เผยแผนใหม่จ่อดึง ‘ทักษิณ ชินวัตร’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้คุมลอกท่อ เน้นดูแลความปลอดภัย ปมการเมือง ต้องแยกแดน-ป้องกันเหตุ
วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบรอบ 110 ปี เปิดเผยแนวทางการควบคุมดูแล นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าอาจมีการมอบหมายบทบาทใหม่ให้ทำประโยชน์ด้านการศึกษาภายในเรือนจำ
ก่อนหน้านี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่ออยากจะช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การคุมการลอกท่อ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า “นายทักษิณเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ การจะให้ไปทำงานต้องคำนึงถึงสุขภาพ จึงอยากให้นายทักษิณไปช่วยเหลือด้านการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่า”
อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.ประวุธ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มงานเมื่อใด เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของเรือนจำ
แหล่งข่าวในกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า การดูแลนายทักษิณจะเน้นหนักใน 2 เรื่องสำคัญ คือ การดูแลเรื่องโรคประจำตัว, ยารักษาโรค และประวัติความเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด และความปลอดภัย เนื่องจากในเรือนจำกลางคลองเปรมมีผู้ต้องขังที่มีความคิดเห็นทางการเมืองหลากหลายจึงจำเป็นต้องแยกแดนเพื่อลดการเผชิญหน้าและป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องความคืบหน้าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ระบุเพียงว่าเป็นไปตามขั้นตอน แต่แหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอพักโทษ โดยผู้ต้องขังอายุเกิน 70 ปี จะต้องรับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (แล้วแต่ว่าเงื่อนไขใดมีระยะเวลานานกว่า) จึงจะเข้าเกณฑ์ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาได้
นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงว่า การยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเป็นนักโทษประหารชีวิตเสมอไป โดยยกตัวอย่างกรณีนายบรรยิน ตั้งภากรณ์ ที่เคยยื่นขอฯ แต่ถูกยกฎีกาและต้องรออีก 2 ปีจึงจะสามารถยื่นใหม่ได้
ในส่วนนโยบายภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ พ.ต.ท.ประวุธ เน้นย้ำถึงการยกระดับงานราชทัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งคดีความปิดของผู้ต้องขังพบมากที่สุดคือ คดียาเสพติด
