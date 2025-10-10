ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 13:35 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 13:37 น.
54
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น

ราชทัณฑ์เผยแผนใหม่จ่อดึง ‘ทักษิณ ชินวัตร’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้คุมลอกท่อ เน้นดูแลความปลอดภัย ปมการเมือง ต้องแยกแดน-ป้องกันเหตุ

วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบรอบ 110 ปี เปิดเผยแนวทางการควบคุมดูแล นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าอาจมีการมอบหมายบทบาทใหม่ให้ทำประโยชน์ด้านการศึกษาภายในเรือนจำ

ก่อนหน้านี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่ออยากจะช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การคุมการลอกท่อ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า “นายทักษิณเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ การจะให้ไปทำงานต้องคำนึงถึงสุขภาพ จึงอยากให้นายทักษิณไปช่วยเหลือด้านการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่า”

อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.ประวุธ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มงานเมื่อใด เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของเรือนจำ

แหล่งข่าวในกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า การดูแลนายทักษิณจะเน้นหนักใน 2 เรื่องสำคัญ คือ การดูแลเรื่องโรคประจำตัว, ยารักษาโรค และประวัติความเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด และความปลอดภัย เนื่องจากในเรือนจำกลางคลองเปรมมีผู้ต้องขังที่มีความคิดเห็นทางการเมืองหลากหลายจึงจำเป็นต้องแยกแดนเพื่อลดการเผชิญหน้าและป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก Facebook : thaksinlive

อย่างไรก็ดี อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องความคืบหน้าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ระบุเพียงว่าเป็นไปตามขั้นตอน แต่แหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอพักโทษ โดยผู้ต้องขังอายุเกิน 70 ปี จะต้องรับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (แล้วแต่ว่าเงื่อนไขใดมีระยะเวลานานกว่า) จึงจะเข้าเกณฑ์ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาได้

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงว่า การยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเป็นนักโทษประหารชีวิตเสมอไป โดยยกตัวอย่างกรณีนายบรรยิน ตั้งภากรณ์ ที่เคยยื่นขอฯ แต่ถูกยกฎีกาและต้องรออีก 2 ปีจึงจะสามารถยื่นใหม่ได้

ในส่วนนโยบายภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ พ.ต.ท.ประวุธ เน้นย้ำถึงการยกระดับงานราชทัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งคดีความปิดของผู้ต้องขังพบมากที่สุดคือ คดียาเสพติด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

11 วินาที ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

16 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

20 นาที ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

29 นาที ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

51 นาที ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เริ่มจาก M6.9 ที่เซบู ตามด้วย M7.6 ที่มินดาเนาวันนี้ ทำให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรวมกันมหาศาล และเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกอัปเดตอาการน้องแมวถูกชายเตะ ข่าว

อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว ข่าว

อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ บันเทิง

ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16/10/68 เลขเด็ด

ตามต่อ เลขเด็ดปฏิทินจีน ให้โชคงวด 16 ต.ค. 68 ส่องก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง ข่าว

สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Philippines and Indonesia issue tsunami warnings after 7.4 magnitude quake ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง บันเทิง

ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมว-โพสต์ขู่จะเอาให้ตายทุกตัว ข่าว

รู้ตัวแล้ว ชายเหี้ยมอัดคลิปเตะแมว ขู่ ‘จะเอาให้ตายทุกตัว’ ท้าทายคนรักสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา เมื่อเวลา 08.44 น. ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนคลื่นอันตรายในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย-ปาเลา ด้านกรมอุตุฯ ไทยยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าฟิลิปปินส์ เตือนภัยสึนามิสูง 3 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก &quot;ตัวเหี้x&quot; อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน บันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ บราซิล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC ข่าว

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก บันเทิง

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2 ตัว 3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2-3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 13:35 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 13:37 น.
54
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button