เจนนี่ เล่าทั้งน้ำตา เกือบเลิกสามี ยิว ฉัตรมงคล เพราะปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 14:29 น.
63
เปิดใจครั้งแรก เจนนี่ รัชนก น้ำตาตกกลางไลฟ์ ยอมรับ เคยทะเลาะรุนแรงกับสามี “ยิว ฉัตรมงคล” จนเกือบเลิกกัน ต้นเหตุเกิดจาก ปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ

หัวอกคนเป็นลูกก็คงไม่ได้อยากจะออกมาพูดถึงแม่ในทางที่ไม่ดี ทั้งยังเป็นคนในวงการบันเทิงด้วยยิ่งต้องรักษาภาพลักษณ์อยู่ตลอด แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอเกินจะกลั้นเอาไว้แล้ว สำหรับลูกทุ่งสาวใต้ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่กำลังมีประเด็นดราม่าพิพาทกับ แม่เกตุ แม่ของเธอเอง ที่ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองที่ได้เจอมาโดยตลอด

ล่าสุด 9 ต.ค. 68 เจนนี่ รัชนก ได้ออกมาไลฟ์เพื่อชี้แจงในมุมของตัวเองกับประเด็นพิพาทในครอบครัวที่เกิดขึ้น โดยช่วงหนึ่งเจนนี่ร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใคร ก่อนจะเล่าว่า ปัญหาเรื่องเงินของแม่ที่ไม่เคยแก้ไขได้สักที มันเคยส่งผลให้ตนและสามี “ยิว ฉัตรมงคล” ทะเลาะกันจนบ้านแตกไม่คุยกันเป็นอาทิตย์ มันหนักถึงขั้นที่ทั้งคู่เกือบจะต้องเลิกกัน ลูก ๆ ทั้ง 2 คนเกือบจะไม่มีพ่อ

เจนนี่ เปิดใจ เกือบเลิกสามี ยิว ฉัตรมงคล เพราะปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ-3

เจนนี่ เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “กับยิวไม่ต้องพูดถึง ไม่เจอกันดีที่สุดแล้ว ตอนแรกเจนนี่ทะเลาะกับยิวเกือบเลิกกัน ทะเลาะกันบ้านแตก ทะเลาะกันแบบ ยิวไม่ชอบแม่เรา ไม่เอาแม่เรา ก็ไม่คบกับเรา แล้วเด็ก 2 คนที่เกิดมา ปัญหามันเกิดจากอะไร ปัญหามันเกิดจากเรื่องเงินของแม่

ยิวไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ เขารับไม่ได้แล้ว ในเมื่อรับไม่ได้ เขาก็บอกว่า ต่างคนต่างอยู่ ไม่ต้องเจอกัน เจนนี่เลยให้แม่มาเจอหลานเฉพาะวันที่ยิวไม่อยู่ เพราะสุดท้ายเวลามาเจอหน้ากันมันก็มองหน้าไม่ติด เพราะปัญหามันยังไม่ถูกแก้

เจนนี่เคยถามว่าจะมีโอกาสมั้ยที่จะได้นั่งกินข้าวกับแม่กับยิว ยิวบอกว่าอาจจะมีแต่ต้อง 2-3 ปีข้างหน้า หรือไม่แม่ก็เป็นคนใหม่ก่อน คนใหม่ของยิวคือเรื่องเงิน และจะให้เจนนี่มาเลิกกับยิวเพียงเพราะว่าเรื่องเงินของแม่ เจนนี่ก้มองว่ามันไม่ใช่

ยิวกับแม่เคยทะเลาะกันหนักมากด้วย และยิวก็เคยด่าแม่ด้วย เจนนี่รู้ที่แม่ขู่ในแชตแม่จะพูดเรื่องนี้ว่ายิวเคยด่าแม่ตอนที่แม่มาหาเจนนี่ที่บ้าน พอยิวด่าเสร็จ เจนนี่กะยิวทะเลาะกันบ้านแตก ไม่คุยกัน 1 อาทิตย์ จนเจนนี่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายคน

ยิวไม่เคยเจอในสิ่งที่แม่ทำ เขาไม่ได้มาชินกับสิ่งที่ลูก 2 คนต้องเจอมาทั้งชีวิต เราเกลียดแม่ไม่ลงหรอก ทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ ลำบากใจมาก แต่แม่ต้องเข้าใจว่ายิวก็ไม่ผิด เขาไม่เคยเจอด้วยซ้ำ เขาสงสารเจนนี่เวลาที่ร้องไห้ เขาสงสารเจนนี่ ไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่

ไม่ใช่เรื่องที่แม่จะต้องมานั่งน้อยใจ มานั่งประชดว่าเข้าบ้านเจนนี่ไม่ได้ สาเหตุมาจากอะไร ใครบ้างจะไม่อยากให้ย่าให้ยายมาดูหลาน ดูลูก 2 คนเหนื่อยจะตาย อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันยังมีปัญหาของแม่อยู่ที่มันยังมีปัญหาเรื่องเงิน ชีวิตของบ้านเรามันจะไม่มีความสุข

เจนนี่คุยกับยิวเรื่องบ้านหลังละ 40 ล้านว่าจะให้แม่มาอยู่ ซึ่งยิวก็ตกลง แต่แม่ก็จะชอบพูดว่า บ้านไม่ใช่ชื่อแม่ แม่จะเอาเป็นชื่อแม่ทำไม เพราะเราไม่ได้คิดจะเอาไปขายหรือทำอะไร แม่อยู่บ้านนั้นได้จนวันตาย แต่แม่ก็จะชอบพูดว่ามันไม่ใช่ชื่อแม่

ยิวอยากให้แม่ปรับเปลี่ยนและเคลียร์ก่อน ถึงจะเริ่มใหม่กันได้ เจนนี่ดีใจทุกครั้งที่แม่พูดถึงยิวในทางที่ดี หรือยิวถามหาแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดีใจทุกครั้ง แต่มันต้องมาพังเพราะอะไร

ยิวเป็นคนที่เห็นเจนนี่ร้องไห้มากที่สุด เห็นเจนนี่เข้าโรงพยาบาลมากที่สุด ยิวเห็นว่าเจนนี่เป็นอย่างไร ไม่แปลกใจที่เขาจะไม่โอเค โชคดีด้วยซ้ำที่เขายังอยู่ ถ้าวันนี้เลิกกัน ลูก 2 คนก็เหมือนเจนนี่ โตมาไม่มีพ่อ ไม่อบอุ่น แต่เจนนี่เชื่อว่ายิวไม่ทิ้งลูกหรอก แล้วมันใช่เรื่องไหมที่เด็ก 2 คนต้องมารับอะไรแบบนี้”

แม่เกตุ สมรวย เพชรฤทธิ์ - 2

อ้างอิงจาก : TikTok @janeydm

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

