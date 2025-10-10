ข่าวดาราบันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:08 น.
170
ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก "ตัวเหี้x" อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

ระเบิดความอัดอั้น! ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” แถมขู่สั่งเก็บ เผย ทนมาตลอด 4 ปีไม่มีอะไรดีขึ้น หลังจากนี้ขอเลือกแค่เมียกับลูก

จากประเด็นดราม่าภายในครอบครัวระหว่าง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ ที่ช่วงเที่ยงวานนี้ (9 ต.ค. 68) แม่เกตุได้ออกมาไลฟ์พูดถึงปัญหาเรื่องหนี้สิ้น ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ทางด้านเจนนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงในแต่ละประเด็น จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายตามที่ได้นำเสนอไป

ก่อนหน้านี้ เจนนี่ ได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “เกือบจะต้องเลิกกับยิวเพราะปัญญาเรื่องเงินของแม่เกตุ” ทำให้ชาวเน็ตต่างก็อยากจะฟังคำชี้แจงในมุมของฝั่ง ยิว ซึ่งเป็นลูกเขยบ้าง โดยหลังจากที่ยิวจัดแจงหน้าที่รับน้องยูจินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตกช่วงหัวค่ำมาเจ้าตัวก็มาขึ้นไลฟ์ตามที่แจ้งเอาไว้ โดย ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากเล่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ตัวเองรับรู้ว่า

“แม่เกตุ โทรไปหาแม่ผม เพื่อที่จะให้พาผมกลับบ้าน ให้เลิกกับเจนนี่ โทษผมว่าเป็นคนที่ทำให้เจนนี่เปลี่ยนไป เรียกจิกว่า “ตัวเหี้x” ใช้จิตวิทยาพูดปั่นหัวลูกสาวเขาให้เกลียดครอบครัวตัวเอง ไม่ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเหมือนเมื่อก่อน

ผมคือคนแรกที่ปกป้องและเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่เคียงข้างเจนนี่ ไม่ว่าเจนนี่จะเจอเรื่องอะไรมาก็ตาม โดยที่ไม่สนว่ารอบ ๆ ตัวเจนนี่ตอนนั้นจะมีใครอยู่หรือไม่ เพราะผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงพอ เขาคือแม่ของลูก เขาจะล้มไม่ได้ เพราะลูกผมต้องการแม่

วันที่เจนแย่ที่สุด วันที่เจนโดนด่าเยอะที่สุด วันที่สำเร็จที่สุดใครที่อยู่ข้าง ๆ ใครที่อยู่ช่วย วันที่เจนแย่ที่สุดป้าคนนั้นอยู่ไหน ปากบอกว่ารักหลาน ผมโคตรเจ็บใจเลย เรื่องที่เล่าไปคือเขาทำขณะที่เจนกำลังท้อง ที่ทำอย่างนั้นเพราะผ่านการขูดรีด ผ่านการกดดันมาทุกอย่าง กดดันสุด ๆ จนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว เลยต้องโทร.หาแม่ผม

เสียงของคนเขาพูดยังไง มีแต่คนบอกอยู่กับยิวแล้วเจนดีขึ้น แต่มีคน ๆ เดียวที่บอกว่าเจนนี่อยู่กับยิวแล้วเจนเหี้x คือเขาคนนั้น ผมโคตรแค้นที่โทร.หาแม่ผม บอกว่าถ้าไม่เอายิวกลับบ้านจะสั่งเก็บยิว มาพูดแบบนี้กับผมกับครอบครัวผม แม่ผมรักผมมากแค่ไหน เลี้ยงผมมาดีขนาดไหน เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไง ผมโคตรเจ็บใจสุด ๆ กล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอ”

ลิลลี่ น้องสาว เจนนี่ ยังเกลียดพี่เขยตัวเอง

“ลิลลี่เองก็เกลียดผมไปด้วย เขาไม่ได้ชอบผมอยู่แล้ว เพราะผมเกลียดแม่มัน แต่สุดท้ายแล้วมั่นใจว่าวันหนึ่งน้องจะคิดได้ เพราะผมยื่นมือช่วยน้องมาตลอด ในครอบครัวเจนเกลียดผมทุกคนจากสิ่งที่ผมทำ ผมทนมา แต่ว่าวันนี้ผมเอาแค่ลูกกับเมียอย่างเดียว แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็จะเข้าใจ คิดดูผมทนมามากขนาดไหน ผมเลือกที่จะไม่กลับไปอยู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่ผมก็รักครอบครัวผมมาก แต่ก็เลือกที่จะอยู่กับคนที่เกลียดผม เพื่อมาอยู่กับลูก ๆ เพราะลูกต้องไปโรงเรียน ผมก็ทนมา สร้างตัวมา พิสูจน์มาให้เขารู้ว่าผมจะไม่มีวันยอมแพ้

วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเขายอมสารภาพตัวเองแล้ว ผมขอไม่เจอเขาอีกต่อไป ไม่ขอยุ่งกับคนนี้ตลอดชีวิต ขอบ้าน ผมก็ให้ เอาเงินไปผลาญกับค่าหวย อย่างนี้เหรอที่เรียกว่ารักหลาน”

พฤติกรรมเดิม ๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

“ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 4 ปี ผมบอกเจนตลอดว่าเราควรจะมีความสุขกันได้แล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเจนมีความสุขจริง ๆ สักที ไม่ว่าจะมีคนชื่นชมว่าเรามาไกลกันขนาดไหน ผมก็ยังไม่เคยเห็นเจนมีความสุขจากใจ หรือยิ้มจากใจเลยสักครั้ง มีความสุขก็สุขแบบไม่สุด

ทุกครั้งที่เจนมีความสุข ทุกครั้งที่คนชมต่าง ๆ นานา หลังจากนั้นก็จะมีมาอีกแล้ว สร้างเรื่องไม่ไหวแล้ว ไม่อยากอยู่อย่างที่ทุกคนเห็น อย่างวันนี้ตื่นมาเห็นผมก็ไม่ได้ตกใจหรือเซอร์ไพรส์อะไร เพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดตั้ง 4 ปีที่คบกับเจนมา เป็นแบบนี้ไม่รู้กี่พันรอบแล้ว แล้วเจนต้องเจอแบบนั้นตั้งแต่เกิด คิดว่าเจนชินไหม เจนไม่ชิน เจนเจ็บ เพราะเจนรักแม่มาก กตัญญูสุด ๆ”

ถูกกล่าวหาคบ เจนนี่ เพราะรวย?

วันดีคืนดี วันไหนที่เจนมีความสุข แม่ก็จะโทร.ไปบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว อยากตาย ผมกอดเจนทุกวัน ดูแลและซัปพอร์ตครอบครัวผมอยู่แล้ว จะมีเมียก็ต้องมีเมียที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น เขาบอกว่าผมคบกับเจนเพราะว่าเจนรวย แต่ตอนที่คบบ้านยิวรวยกว่าเจนอีก ผมเลือกเมียรวยเพราะว่าผมเลือกได้ เลือกเมียสวย รวย เก่ง ขยัน และรักผม เพราะผมเลือกได้ครับ

อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมต้องเจออะไรมา ต้องทนกับอะไรมา ถ้าไม่ฝึกตำรวจ ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่มีธรรมะ ก็คงไม่ทนมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ผมเจอมันหนักมากจริงๆ เราอยากหนีไปบวช อยากหนีไปป่า แต่เขาไม่ปล่อยเรา ผมสงสารเจน สงสารลิลลี่ สงสารลูก ที่ต้องเจออะไรแบบนี้

วันดีคืนดี วันไหนที่เจนมีความสุข แม่ก็จะโทร.ไปบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว อยากตาย ผมกอดเจนทุกวัน ดูแลและซัปพอร์ตครอบครัวผมอยู่แล้ว จะมีเมียก็ต้องมีเมียที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น เขาบอกว่าผมคบกับเจนเพราะว่าเจนรวย แต่ตอนที่คบบ้านผมรวยกว่าเจนอีก ผมเลือกเมียรวยเพราะว่าผมเลือกได้ เลือกเมียสวย รวย เก่ง ขยัน และรักผม เพราะผมเลือกได้ครับ”

เจนนี่-ยิว

เจนนี่-ยิว-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @mushinyiwz

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

2 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

6 นาที ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

15 นาที ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

37 นาที ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

57 นาที ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เริ่มจาก M6.9 ที่เซบู ตามด้วย M7.6 ที่มินดาเนาวันนี้ ทำให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรวมกันมหาศาล และเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกอัปเดตอาการน้องแมวถูกชายเตะ ข่าว

อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว ข่าว

อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ บันเทิง

ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16/10/68 เลขเด็ด

ตามต่อ เลขเด็ดปฏิทินจีน ให้โชคงวด 16 ต.ค. 68 ส่องก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง ข่าว

สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Philippines and Indonesia issue tsunami warnings after 7.4 magnitude quake ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง บันเทิง

ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมว-โพสต์ขู่จะเอาให้ตายทุกตัว ข่าว

รู้ตัวแล้ว ชายเหี้ยมอัดคลิปเตะแมว ขู่ ‘จะเอาให้ตายทุกตัว’ ท้าทายคนรักสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา เมื่อเวลา 08.44 น. ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนคลื่นอันตรายในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย-ปาเลา ด้านกรมอุตุฯ ไทยยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าฟิลิปปินส์ เตือนภัยสึนามิสูง 3 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก &quot;ตัวเหี้x&quot; อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน บันเทิง

ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ บราซิล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC ข่าว

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก บันเทิง

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2 ตัว 3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2-3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:08 น.
170
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุให้ลอกท่อ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button