ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” อดทนตลอด 4 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยน

ระเบิดความอัดอั้น! ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากแฉ แม่เกตุ เรียก “ตัวเหี้x” แถมขู่สั่งเก็บ เผย ทนมาตลอด 4 ปีไม่มีอะไรดีขึ้น หลังจากนี้ขอเลือกแค่เมียกับลูก
จากประเด็นดราม่าภายในครอบครัวระหว่าง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ ที่ช่วงเที่ยงวานนี้ (9 ต.ค. 68) แม่เกตุได้ออกมาไลฟ์พูดถึงปัญหาเรื่องหนี้สิ้น ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ทางด้านเจนนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงในแต่ละประเด็น จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายตามที่ได้นำเสนอไป
ก่อนหน้านี้ เจนนี่ ได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “เกือบจะต้องเลิกกับยิวเพราะปัญญาเรื่องเงินของแม่เกตุ” ทำให้ชาวเน็ตต่างก็อยากจะฟังคำชี้แจงในมุมของฝั่ง ยิว ซึ่งเป็นลูกเขยบ้าง โดยหลังจากที่ยิวจัดแจงหน้าที่รับน้องยูจินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตกช่วงหัวค่ำมาเจ้าตัวก็มาขึ้นไลฟ์ตามที่แจ้งเอาไว้ โดย ยิว ฉัตรมงคล เปิดปากเล่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ตัวเองรับรู้ว่า
“แม่เกตุ โทรไปหาแม่ผม เพื่อที่จะให้พาผมกลับบ้าน ให้เลิกกับเจนนี่ โทษผมว่าเป็นคนที่ทำให้เจนนี่เปลี่ยนไป เรียกจิกว่า “ตัวเหี้x” ใช้จิตวิทยาพูดปั่นหัวลูกสาวเขาให้เกลียดครอบครัวตัวเอง ไม่ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเหมือนเมื่อก่อน
ผมคือคนแรกที่ปกป้องและเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่เคียงข้างเจนนี่ ไม่ว่าเจนนี่จะเจอเรื่องอะไรมาก็ตาม โดยที่ไม่สนว่ารอบ ๆ ตัวเจนนี่ตอนนั้นจะมีใครอยู่หรือไม่ เพราะผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงพอ เขาคือแม่ของลูก เขาจะล้มไม่ได้ เพราะลูกผมต้องการแม่
วันที่เจนแย่ที่สุด วันที่เจนโดนด่าเยอะที่สุด วันที่สำเร็จที่สุดใครที่อยู่ข้าง ๆ ใครที่อยู่ช่วย วันที่เจนแย่ที่สุดป้าคนนั้นอยู่ไหน ปากบอกว่ารักหลาน ผมโคตรเจ็บใจเลย เรื่องที่เล่าไปคือเขาทำขณะที่เจนกำลังท้อง ที่ทำอย่างนั้นเพราะผ่านการขูดรีด ผ่านการกดดันมาทุกอย่าง กดดันสุด ๆ จนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว เลยต้องโทร.หาแม่ผม
เสียงของคนเขาพูดยังไง มีแต่คนบอกอยู่กับยิวแล้วเจนดีขึ้น แต่มีคน ๆ เดียวที่บอกว่าเจนนี่อยู่กับยิวแล้วเจนเหี้x คือเขาคนนั้น ผมโคตรแค้นที่โทร.หาแม่ผม บอกว่าถ้าไม่เอายิวกลับบ้านจะสั่งเก็บยิว มาพูดแบบนี้กับผมกับครอบครัวผม แม่ผมรักผมมากแค่ไหน เลี้ยงผมมาดีขนาดไหน เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไง ผมโคตรเจ็บใจสุด ๆ กล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอ”
ลิลลี่ น้องสาว เจนนี่ ยังเกลียดพี่เขยตัวเอง
“ลิลลี่เองก็เกลียดผมไปด้วย เขาไม่ได้ชอบผมอยู่แล้ว เพราะผมเกลียดแม่มัน แต่สุดท้ายแล้วมั่นใจว่าวันหนึ่งน้องจะคิดได้ เพราะผมยื่นมือช่วยน้องมาตลอด ในครอบครัวเจนเกลียดผมทุกคนจากสิ่งที่ผมทำ ผมทนมา แต่ว่าวันนี้ผมเอาแค่ลูกกับเมียอย่างเดียว แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็จะเข้าใจ คิดดูผมทนมามากขนาดไหน ผมเลือกที่จะไม่กลับไปอยู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่ผมก็รักครอบครัวผมมาก แต่ก็เลือกที่จะอยู่กับคนที่เกลียดผม เพื่อมาอยู่กับลูก ๆ เพราะลูกต้องไปโรงเรียน ผมก็ทนมา สร้างตัวมา พิสูจน์มาให้เขารู้ว่าผมจะไม่มีวันยอมแพ้
วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเขายอมสารภาพตัวเองแล้ว ผมขอไม่เจอเขาอีกต่อไป ไม่ขอยุ่งกับคนนี้ตลอดชีวิต ขอบ้าน ผมก็ให้ เอาเงินไปผลาญกับค่าหวย อย่างนี้เหรอที่เรียกว่ารักหลาน”
พฤติกรรมเดิม ๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
“ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 4 ปี ผมบอกเจนตลอดว่าเราควรจะมีความสุขกันได้แล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเจนมีความสุขจริง ๆ สักที ไม่ว่าจะมีคนชื่นชมว่าเรามาไกลกันขนาดไหน ผมก็ยังไม่เคยเห็นเจนมีความสุขจากใจ หรือยิ้มจากใจเลยสักครั้ง มีความสุขก็สุขแบบไม่สุด
ทุกครั้งที่เจนมีความสุข ทุกครั้งที่คนชมต่าง ๆ นานา หลังจากนั้นก็จะมีมาอีกแล้ว สร้างเรื่องไม่ไหวแล้ว ไม่อยากอยู่อย่างที่ทุกคนเห็น อย่างวันนี้ตื่นมาเห็นผมก็ไม่ได้ตกใจหรือเซอร์ไพรส์อะไร เพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดตั้ง 4 ปีที่คบกับเจนมา เป็นแบบนี้ไม่รู้กี่พันรอบแล้ว แล้วเจนต้องเจอแบบนั้นตั้งแต่เกิด คิดว่าเจนชินไหม เจนไม่ชิน เจนเจ็บ เพราะเจนรักแม่มาก กตัญญูสุด ๆ”
ถูกกล่าวหาคบ เจนนี่ เพราะรวย?
“วันดีคืนดี วันไหนที่เจนมีความสุข แม่ก็จะโทร.ไปบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว อยากตาย ผมกอดเจนทุกวัน ดูแลและซัปพอร์ตครอบครัวผมอยู่แล้ว จะมีเมียก็ต้องมีเมียที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น เขาบอกว่าผมคบกับเจนเพราะว่าเจนรวย แต่ตอนที่คบบ้านยิวรวยกว่าเจนอีก ผมเลือกเมียรวยเพราะว่าผมเลือกได้ เลือกเมียสวย รวย เก่ง ขยัน และรักผม เพราะผมเลือกได้ครับ
อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมต้องเจออะไรมา ต้องทนกับอะไรมา ถ้าไม่ฝึกตำรวจ ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่มีธรรมะ ก็คงไม่ทนมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ผมเจอมันหนักมากจริงๆ เราอยากหนีไปบวช อยากหนีไปป่า แต่เขาไม่ปล่อยเรา ผมสงสารเจน สงสารลิลลี่ สงสารลูก ที่ต้องเจออะไรแบบนี้
