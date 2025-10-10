เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดสลด นักศึกษาชายชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศกัมพูชา ถูกแก๊งอาชญากรลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ ทรมานอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต
วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักศึกษาผู้เสียชีวิต (สื่อใช้นามสมมติว่า เอ) ได้เดินทางออกจากบ้าน บอกครอบครัวว่าจะไปชมนิทรรศการที่กัมพูชา แต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากชายสำเนียงจีน-เกาหลี แจ้งว่าลูกชายถูกควบคุมตัวและเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 50 ล้านวอน (ประมาณ 1.28 ล้านบาท)
ครอบครัวได้รีบติดต่อสถานทูตและตำรวจท้องถิ่นทันที แต่การสื่อสารกับผู้ลักพาตัวก็ขาดหายไปใน 4 วันต่อมา จนกระทั่งในวันที่ 8 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของเขาใกล้กับภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกัมปอต ผลการชันสูตรยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือ “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการถูกทรมานอย่างรุนแรงและเจ็บปวดอย่างสุดขีด”
ครอบครัวของนักศึกษาผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว่า “การจินตนาการถึงความทุกข์ทรมานของเขาทำให้เรานอนไม่หลับ” และที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือ จนถึงขณะนี้ร่างของเขายังคงถูกเก็บไว้ในตู้แช่แข็งที่กัมพูชา ยังไม่ถูกส่งกลับมาตุภูมิ ทำให้ครอบครัวรู้สึกเหมือน “เขาถูกฆ่าซ้ำสอง”
นี่ไม่ใช่เหยื่อชาวเกาหลีใต้รายแรกที่โดนในกัมพูชา สถิติการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ จากเดิมประมาณ 10-20 คดีต่อปีในช่วงปี 2565-2566 เพิ่มขึ้นเป็น 220 คดีในปีที่แล้ว และนับถึงแค่เดือนสิงหาคมปีนี้มีมากถึง 330 คดี
จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น ทำให้เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ และออกคำเตือนพิเศษสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูง เช่น เมืองสีหนุวิลล์, ภูเขาโบกอร์ และเมืองบาเวต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี
- มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”
- กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: