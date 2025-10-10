ลิลลี่ แจงปมเกลียด ยิว ฉัตรมงคล รับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ แต่ขอไม่เลือกข้าง

ฟังจากปาก! ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ยอมรับเสียใจ เจนนี่ ทะเลาะ แม่เกตุ ขอเป็นคนกลางไม่เลือกข้าง รักและเข้าใจทุกฝ่าย ตอบชัดเกลียดพี่เขย “ยิว ฉัตรมงคล” จริงไหม?
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าภายในครอบครัวที่หลาย ๆ คนติดตามกันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้กันเลย (9 ต.ค. 68) กับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องการเงินเหมือนที่เคยประสบพบเจอมาตลอดช่วงก่อนหน้านี้
ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็ได้ขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงประเด็นความขัดแย้งระหว่างพี่สาว “เจนนี่ รัชนก” กับ แม่เกตุ ด้วยเช่นกัน โดยเจ้าตัวเผยว่า
“ได้คุยกับทั้งแม่ และเจนนี่แล้ว รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเสียใจบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะปัญหามีมาบ่อยแล้ว และตัวเองก็เป็นคนกลางของเรื่องนี้ เป็นคนกลางของครอบครัว ทุกคนไม่ต้องคาดหวังคำตอบว่าตนจะเลือกอยู่กับใคร เจนนี่ หรือ แม่เกตุ เพราะจะไม่เลือก จะอยู่แบบนี้ เข้าใจและรักทุกคน”
ระหว่างไลฟ์มีคอมเมนต์ถามขึ้นมาว่า “ลิลลี่เกลียดพี่ยิวไหม” เนื่องจากก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง ยิว ฉัตรมงคล ก็ได้ขึ้นไลฟ์พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้เล่าว่า “ลิลลี่ก็เกลียดและไม่ชอบตนเหมือนกันเพราะตนไปมีปัญหากับแม่เกตุ” ซึ่งทางลิลลี่ก็รีบตอบกลับคอมเมนต์นั้นในทันทีว่า
“ไม่เกลียด เกลียดทำไม เกลียด โกรธ จิตใจเราก็ไม่มีความสุข แต่หนูขี้งอน งอนแบบเด็ก ๆ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้งอนนะ แต่นิสัยเป็นคนขี้งอน ทำโน่นทำนี่ไม่ถูกใจก็งอน แต่งอนแบบเด็ก ๆ ไม่ได้อาฆาตแค้นต้องด่าต้องชี้หน้าอะไรแบบนั้น”
