เจนนี่ รัชนก สวนกลับ แม่เกตุ หลังตกเป็นคู่กรณี-โดนขู่ไลฟ์แฉ ลั่น “สบายใจก็ทำเลย”

สรุปดราม่า เจนนี่ รัชนก ร่ายยาวความในใจ หลังตกเป็นคู่กรณี แม่เกตุ ขู่ไลฟ์แฉ ลั่น ปัญหาครอบครัวต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ต้องสร้างภาพ จะได้จบ ๆ
ดูเหมือนว่ามรสุมศึกหนักภายในครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งคนเก่ง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ แม่เกตุ ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อหน้าจอสีดำในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ขออนุญาต ขอโทษทุกๆคนทางช่องทางนี้นะคะ ตอนนี้ไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ ไว้จะกลับมา” สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตและแฟนคลับเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นไม่นาน เจนนี่ รัชนก ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์เป็นข้อความสั้น ๆ ว่า “ปัญหาครอบครัวมีกันทุกบ้าน ทางออกที่ดีที่สุด คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกัน บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวด แต่ถ้าแก้ปัญหาตรงจุด มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำซากแน่นอน เลิกสงสัย เลิกตั้งคำถามในทางลบ คนเราเจออะไรมาคนละแบบ และมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน ตอนนี้ขอโฟกัสลูกและครอบครัวปัจจุบันด้วยนะคะ แค่ได้นอนก็ดีใจแล้ววว”
ดูเหมือนว่าดราม่าร้อนภายในบ้านครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ และดูท่าจะยืดเยื้อบานปลายขึ้นเรื่อย ๆ เสียแล้ว เพราะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 ต.ค. 68) เจนนี่ รัชนก โพสต์ภาพหน้าจอแชตที่แม่เกตุทักมาขู่จะไลฟ์พูดความจริงทั้งหมดเพื่อปกป้องตัวเอง งานนี้ทำเอาสาวเจนนี่ควบคุมอารมณ์โกรธและเสียใจเอาไว้ไม่อยู่ที่จู่ ๆ ต้องกลายมาเป็นคู่กรณีกับแม่ของตัวเอง
“ล่าสุด มีคู่กรณีเป็นแม่ !!!! เอาเลยแม่ แหลงให้แหมดเรื่องในบ้าน มันได้จบแบบจริงๆสักที เหนื่อยแล้วเหมือน ขี้คร้านอีมาปิดบังสร้างภาพอะไรแล้ว ถ้าแม่ทำแล้วบายใจแม่ทำเลย หนุกกันนิ ไม่ต้องหยุด เอาให้สุด ให้เพื่อนได้แหลงทั่วประเทศไปเลย 11 โมง เริ่มมมม .. เจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ต้องทักมาหาเจนนี่นะคะ ไม่รับเคสแล้วค่ะ ถึงใครที่อีให้ยืมหลาวกะพิจารณาเอาเองค่ะ ในส่วนเจนนี่ให้จบเทียมวันนี้ หลังจากนี้จะไม่แตะไม่ต้อง ไม่อะไรกับเรื่องพันนี้แล้ว แขบเคลียร์ให้จบ ก่อนเด็ก ๆ 2 คนโตขึ้นมาถ้าเค้ารู้เรื่อง ได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งสิ้นอีก รักแม่นะรักมาก รักมาตลอด แต่ไม่ไหวละ เฝ้าเลยวันนี้โพสต์ทั้งวัน แลก่อนว่าแกแหลงไหรมั้ง เอาให้จบบบบ ไม่ต้องเที่ยวรบกันอยู่ รักนะ รักมาก เสียใจมาก แต่ไม่ที่ทำพรือแล้ว อะไรอีเกิดกะต้องเกิด”
ยังไม่หมดแค่นั้น เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โพสต์ข้อความร่ายยาวความในใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเนื่องอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรูที่เคยซื้อให้วันเกิดแต่แม่ก็เอาไปจำนำ ตนก็ต้องเป็นคนเอาเงินไปไถ่รถกลับมา บ้านของน้องสาว “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” แม่เกตุก็เอาไปจำนำ เจนนี่ก็เป็นคนไปไถ่ออกมา ทั้งเรื่องเงินเดือนที่เคยให้เดือนละแสนแม่ก็ขอเบิกล่วงหน้าตลอด สุดท้ายก็เริ่มมาประชดเอง
“รถเบนซ์ซื้อให้แรกวันเกิดราคาไม่ถึงล้าน มีปัญหา เพราะเป็นรถมือ 2 คืนบริษัทไปแล้ว เจนนี่เลยให้เลือกว่าแม่จะให้เจนนี่ซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งให้ หรือเอามินิคูเปอร์ไปใช้แทน มินิเป็นรถที่แม่กับแฟนคนเก่าแม่ซื้อในนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่น และเจนนี่รีบภาระผ่อนเองมาตลอด หลังจากแม่เอาไปจำนำ 2 ครั้ง เจนนี่ไถ่กลับมา 2 ครั้ง และเห็นว่าครั้งนี้แกไม่มีรถเลยให้กลับไปใช้อีกรอบ เพราะอยากให้แม่มีรถขับ แต่ที่ไม่โอนเป็นชื่อแม่เพราะกลัวเหตุการณ์เดิม ๆ จะเกิดขึ้น จำนำครั้งละ 2 ล้าน ปิดบริษัท 2 ล้านกว่า ผ่อนมาอีก 2 ล้านกว่า รวม ๆ ที่เสียไปกับรถคันนี้ 6 ล้านกว่า แม่กับลิลลี่ช่วยผ่อนช่วงแรก ๆ ค่ะ“
“เงินเดือนเคยให้เดือนละ แสน แม่ขอเบิกล่วงหน้าตลอด ให้ทีเป็นล้าน หลังๆ ขอใหม่ ลดเหลือ 50,000 ล่าสุดลดเหลือ 20,000 แม่เป็นคนประชดเอง ว่าไม่เอาแล้ว เมื่อเดือนล่าสุด”
“บ้านลิลลี่แม่จำนำ เจนนี่ไถ่ให้ 1 รอบ 5 ล้าน แต่แม่ไม่ได้เอาเงินไปไถ่ จนตอนนี้บ้านหลังนั้นเป็นชื่อคนอื่น ส่วนลิลลี่อยู่บ้านใหม่ที่เจนนี่ซื้อให้ที่หาดใหญ่ เอาให้จบวันนี้ เจ็บกันให้สุด ได้ไม่ต้องมีใครมาเจ็บอีก”
นอกจากนี้ เจนนี่ รัชนก ยังได้พูดถึงประเด็นที่ตนไม่ให้แม่เกตุเข้ามาเจอหลานทั้ง 2 คน คือ น้องยูจิน และ น้องจาญ่า เวลาที่สามี ยิว ฉัตรมงคล อยู่ นั่นก็เพื่อไม่ให้ทั้งสองได้เจอกัน ตนเป็นคนกลางก็ลำบากใจ อยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้
“เจนนี่ให้แม่มาเจอหลานเฉพาะตอนยิวไม่อยู่ค่ะ เพราะไม่อยากให้ทั้งคู่กัน ส่วนเหตุผลที่ไม่ให้เจอกันทุกคนก็พอจะรู้ คนกลางลำบากใจ แต่เจนนี่อยากรักษาครอบครัวไว้”
อ้างอิงจาก : FB รัชนก สุวรรณเกตุ, Somruay Phetrit
ติดตาม The Thaiger บน Google News: