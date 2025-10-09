โพสต์ล่าสุด ยิว ฉัตรมงคล พูดถึง เจนนี่ รัชนก หลังเจอปัญหาซ้ำซากจาก แม่เกตุ

ยิว ฉัตรมงคล พูดถึง เจนนี่ รัชนก หลังเจอมรสุมดราม่าปัญหาซ้ำซากจากคนที่เรียกว่า “แม่เกตุ” โพสต์เดียวทำชาวเน็ตกระหน่ำคอมเมนต์
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังพุ่งเป้าให้ความสนใจกับกรณีพิพาทภายในครอบครัวระหว่างนักร้องลูกทุ่งสาวใต้ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตกเป็นคู่กรณีกับ แม่เกตุ โดยถูกขู่ว่าจะขึ้นไลฟ์เล่าความจริงทั้งหมดเพื่อปกป้องความเป็นแม่ แต่ทางเจนนี่ก็โพสต์สวนกลับทันทีในฐานะที่เธอเป็นเสมือนเสาหลักให้กับแม่เกตุ ช่วยไถ่บ้าน ไถ่รถที่แม่เอาไปจำนำออกมาให้ ซึ่งปัญหาเรื่องหนี้สินและเงินไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
เจนนี่ยังย้ำอีกด้วยว่า หากการขึ้นไลฟ์จะทำให้แม่สบายใจก็ทำเลย จะได้ไม่ต้องมานั่งปิดบังตัวตน พูดออกมาให้หมด เคลียร์ให้จบ หลังจากนี้จะได้แยกย้าย ตนก็เจ็บและเสียใจเหมือนกันที่แม่เกตุเป็นแบบนี้ หลังจากนี้ขอโฟกัสที่งานและครอบครัวของตัวเองมาเป็นอันดับแรกดีกว่า
ล่าสุด ยิว ฉัตรมงคล สามีของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าร้อนดังกล่าวแล้วผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยแชร์โพสต์ของภรรยาที่พูดถึง รถที่แม่เกตุเอาไปจำนำแล้วเจนนี่ต้องเป็นคนไปจ่ายเงินไถ่กลับคืนมา ทาง ยิว ระบุข้อความสั้น ๆ ประกอบโพสต์ดังกล่าวว่า “คนคนนึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ เกิดมาครั้งนี้เจนนี่โครตมีกรรม” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจให้กับเจนนี่-ยิวกันอย่างท่วมท้น
อ้างอิงจาก : FB ฉัตรมงคล สมแก้ว
