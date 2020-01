Base jumper rescued after dangling from sheer cliff face in Phattalung | The Thaiger

An Austrian base jumper is safe after a harrowing rescue Monday afternoon, when winds blew him onto a cliff face and left him dangling about 175 metres off the ground from his snagged parachute in the southern province of Phattalung. The jumper, 28 year old Johannes Klauser, went with his wife to the top of 250 metre high Khao Ok Thalu mountain in the morning. After jumping, winds blew him back onto the cliff, where his parachute became caught on a rock, leaving him hanging.

The spectacle of a man suspended from a ledge enveloped in a billowing parachute drew many locals, while police and rescue workers tried to save him.

เร่งช่วยเหลือนักกระโดดร่มชาวออสเตรียขึ้นไปกระโดดร่มบนยอดเขาอกทะลุ เกิดกระลมพัดแรง ปะทะหน้าผาติดค้างโขดหิน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันนี้(ที่ 13) ร.ต.อ.ประเสริฐ ด้วงเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง ร.ต.อ.ปิติศานต์ บัวแก้ว รอง สว.สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กำกับ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ตรัง นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง จนท.หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพัทลุงการกุศล ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือนักกระโดดร่มชาวออสเตรีย ที่ขึ้นไปกระโดดร่มบนยอดเขาภูเขาอกทะลุ ต.คูหาสวรรค์ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง แต่กระแสลมพัดแรงทำให้ร่มของชาวออสเตรียตกไปติดค้างบนโขดหิน ทางด้านทิศตะวันออกของยอดเขา ส่วนร่างชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้จับโขดหินบนหน้าผาไว้ ท่ามกลางความหวาดเสียวของผู้พบเห็น โดยจุดที่ร่มลอยมาติดที่โขดหินดังกล่าวนั้น อยู่ห่างจากยอดเขาอกทะลุประมาณ 75 เมตร ส่วนความสูงจากพื้นดินไปยังยอดเขาดังกล่าวมีความสูงประมาณ 250 เมตร จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุที่ร่มติดค้างอยู่กับโขดหินนั้นมีความสูงประมาณ 175 เมตรจากพื้นดิน และความสูงจากระดับน้ำทะเลยอดเขาประมาณ 810 เมตร ทราบว่านักกระโดดร่มคนดังกล่าว คือ นายโจฮันเนส คลาสเซอร์ ชาวฮอสเตรีย โดยสภาพร่างกายมีแผลจากการกระแทกกับโหดหินที่บริเวณขาขวาจนมีเลือดไหลโกรก โดยในขณะนี้ทาง จนท.หน่วยกู้ภัยฯได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือนักกระโดดร่มชาวต่างชาติรายนี้แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ ซึ่งทาง ตร.ได้ประสานงานขอเฮลิคอปเตอร์จาก ตร.ภาค 9 พร้อมกำลัง ตร.เข้ามาให้การช่วยเหลือแล้ว จากการสอยสวนในขั้นต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันเด็กวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มชาวต่างชาติเข้ามากระโดดร่นดังกล่าวจำนวน 6 คน เพื่อโชว์ให้กับเด็กๆได้ในวันดังกล่าว และเพื่อนต่างชาติเหลือ ได้เดินทางกลับไปแล้ว คงเหลือนายโจฮันเนส คลาสเซอร์ ชาวฮอสเตรีย และภรรยา ซึ่งในวันนี้เมื่อเช้าก็ได้เดินทางขึ้นไปภูเขาจำนวน 2 คน ดังกล่าว โดยมีนายโจฮันเนส คลาสเซอร์ เป็นคนกระโดดเพียงคนเดียว และคาดว่าเกิดเหตุกระแสลมเปลี่ยนทิศ ทำให้แรงลมปะทะร่มที่กระโดดลงมาพาร่มติดกับโขดหินบริเวณหน้าผา ล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขอบคุณภาพจาก ปูดำนิวส์ #เสียงประชาชนคนภูเก็ต #กระโดดร่มติดหน้าผา #เขาอกทะลุ Posted by เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice on Sunday, January 12, 2020

Eventually, last night, local Thai rock climber Santhiti Rompothong managed to climb down the near-vertical cliff to free the jumper.

The near-fatal jump was not Klauser’s first. He and several friends performed jumps to mark National Children’s Day on Saturday. Local media report that the Austrian had twice performed jumps from the same mountaintop without incident.

SOURCE: The Bangkok Post

