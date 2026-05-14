สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่งพร้อมกัน ครอบคลุมทั้งงานช่าง งานขับรถ และงานบริการชุมชน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานในกรุงเทพฯ
สำนักการคลัง รับ 68 อัตรา
เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้
- พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
- พนักงานสถานที่ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
- ตำแหน่งช่าง 58 อัตรา แบ่งเป็นงานเครื่องยนต์ 38 อัตรา งานโลหะ 16 อัตรา งานไม้ 2 อัตรา งานสี 1 อัตรา และงานหนัง 1 อัตรา
- ผู้ช่วยช่างงานเครื่องยนต์ 1 อัตรา และงานโลหะ 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สาขาเสาชิงช้า ตั้งแต่วันที่ 14–29 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเขตดอนเมือง ขยายเวลารับสมัคร
- นายท้ายเรือ 1 อัตรา
- พนักงานกวาด 8 อัตรา
- พนักงานเก็บขนมูลฝอย 17 อัตรา
- พนักงานประจำรถ 9 อัตรา
รับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา: เพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร
