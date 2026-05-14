การเงินเศรษฐกิจ

สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 09:57 น.
64

กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่งพร้อมกัน ครอบคลุมทั้งงานช่าง งานขับรถ และงานบริการชุมชน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานในกรุงเทพฯ

สำนักการคลัง รับ 68 อัตรา

เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้

  • พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
  • พนักงานสถานที่ 1 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่าง 58 อัตรา แบ่งเป็นงานเครื่องยนต์ 38 อัตรา งานโลหะ 16 อัตรา งานไม้ 2 อัตรา งานสี 1 อัตรา และงานหนัง 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยช่างงานเครื่องยนต์ 1 อัตรา และงานโลหะ 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สาขาเสาชิงช้า ตั้งแต่วันที่ 14–29 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตดอนเมือง ขยายเวลารับสมัคร

  • นายท้ายเรือ 1 อัตรา
  • พนักงานกวาด 8 อัตรา
  • พนักงานเก็บขนมูลฝอย 17 อัตรา
  • พนักงานประจำรถ 9 อัตรา

รับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: เพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

5 นาที ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

10 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

19 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ บันเทิง

ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ

31 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บันเทิง

เปิดประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเกือบแสน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

53 นาที ที่แล้ว
เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ ชายจีนมีความผิด ถูกกล่าวหาช่วยเปิดสถานีตำรวจลับในนิวยอร์ก

58 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม เพจวันนี้รีวิวอะไรดี ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม บันเทิง

นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต บันเทิง

แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น! &quot;พาย สุนิษฐ์&quot; ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น! “พาย สุนิษฐ์” ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ยืนยันคลิปเสียง “อนุทิน” บอกเปิดด่าน AI ทั้งหมด หวังผลทางการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ตอบชัดโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 จับตาเปิดตลาดเช้า หลังวานนี้เหวี่ยง 19 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ ทราบเรื่องแล้ว ทหารกัมพูชายิง 11 นัด ไทยยิงโต้ 2 นัด ยืนยันไม่มีอะไรให้กังวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
XOXO แถลงด่วน! &#039;พั้นช์ 4EVE&#039; แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์โพสต์อ่อนไหว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที บันเทิง

XOXO แถลงด่วน! ‘พั้นช์ 4EVE’ แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์ ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี &quot;ไม่เคยมีอยู่จริง&quot; ข่าวต่างประเทศ

สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี “ไม่เคยมีอยู่จริง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต นักเขียนหนังสือเด็กช่วยลูกรับมือการตายของพ่อ พลิกเป็นคนฆ่าเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กลาโหม สั่งเก็บหลักฐาน หลังเขมรยิง 11 นัด ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 09:57 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button