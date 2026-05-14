นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม
นนท์ อินทนนท์ ออกโรงชี้แจงด่วน ปมกดถูกใจโพสต์ มายด์ ลภัสลัล เผยทำไปเพราะอยากให้กำลังใจเพื่อนโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบ พร้อมเอ่ยปากขอโทษผู้เสียหายจากใจจริง แฟนคลับใจสลายตัดพ้อศิลปินคนโปรด ลั่นขอเลิกติดตาม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 นนท์ อินทนนท์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว (@intanont246) เพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ตนเองไม่สนับสนุนความรุนแรง หรือการล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดกับบุคคลภายนอกหรือคนในครอบครัวก็ตาม ส่วนการกดถูกใจโพสต์ดังกล่าวนั้น ทำไปเพียงเพราะต้องการส่งกำลังใจให้เพื่อนเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนเนื้อหาไปในทิศทางอื่นตามที่สังคมตีความ
เจ้าตัวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า การกระทำครั้งนี้เกิดจากความไม่รอบคอบ และไม่ได้ประเมินถึงผลกระทบที่จะตามมาให้ถี่ถ้วน นนท์จึงขอใช้พื้นที่นี้กราบขอโทษผู้เสียหายในทุกเหตุการณ์ รวมถึงแฟนคลับและผู้ที่พบเห็นซึ่งอาจรู้สึกผิดหวังและไม่สบายใจ พร้อมสัญญาว่าจะนำความผิดพลาดครั้งนี้ไปเป็นบทเรียน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น
ข้อความแถลงขอโทษจาก นนท์ อินทนนท์
“จากกรณีที่มีการกล่าวถึงการกดถูกใจ โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวทางสังคมในขณะนี้ นนท์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครับ
ก่อนอื่น นนท์ขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า นนท์ไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดๆ ต่อบุคคลภายนอกหรือสมาชิกในครอบครัวก็ตาม นนท์ให้ความสำคัญและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนเสมอมา
สำหรับการกดถูกใจที่เกิดขึ้น นนท์มีเจตนาเพียงเพื่อต้องการส่งกำลังใจให้กับเพื่อนเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมเนื้อหาไปในทิศทางอื่นตามที่มีการตีความ นนท์ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบและไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาให้ถี่ถ้วน”
“นนท์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหากการกระทำของนนท์สร้างความผิดหวัง กระทบกระเทือนจิตใจ หรือทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกไม่สบายใจ นนท์ขออภัยจากใจจริงมา ณ ที่นี้ครับ
เหนือสิ่งอื่นใด นนท์ขอโทษไปยังผู้เสียหายในทุกเหตุการณ์ หากการกระทำของนนท์ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี นนท์ขอน้อมรับคำติชมและจะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนเพื่อระมัดระวังการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นในอนาคตครับ”
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากคือปฏิกิริยาของแฟนคลับ โดยมีผู้ใช้งานรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงต่อกลุ่มศิลปินดาราที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้
[คอมเมนต์จากแฟนคลับชาวเน็ต]
“พอเห็นชื่อนน รีบเข้ามาดูว่ามีการขอโทษไหม ผิดหวังกับมารีน่าไป แบบขาดสะบั้นในใจ กะว่าจะไม่มีอีกคน คนในใจยิ่งน้อยๆอยู่ ส่วนมาร์กี้เฉยๆอยู่แล้ว แต่มารีน่านี่ยังเสียใจอยู่ เราเคยนอนฟังเพลงเขาทุกคืน แม่งเอ้ยยยยทำไมเป็นคนแบบนี้ได้ แต่ยังดีมาเห็นโพสต์ขอโทษของนนท์ ทัน
ตอนแรกเราก็คิดอะว่า ดาราแค่กดไลค์มันผิดตรงไหนวะ ยกเว้นคนที่เม้นท์เชิงแซะเหยื่อ ตั้งคำถามเบลมเหยื่อ อันนั้นเกินไปมาก ผิดหวังขั้นสุด แต่ว่า ไปเจอเม้นท์นึงมา เขาบอกว่า
คุณบอกว่า แค่ไปให้กำลังใจเพื่อน หมายถึงเพื่อนคุณที่เพิ่งโพสต์คลิปตอบโต้ว่าเหยื่อโกหกเรื่องถูกข่มขืนนะหรอ ให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังใช้สื่อออนไลน์ ประกาศว่าเหยื่อโกหกหรอ คุณกำลังบอกว่า คุณให้กำลังใจเพื่อนคุณคนนั้นนะหรอ
อ่านแล้วแบบ เอออออวะ เปลี่ยนความคิดเลย ถูกชักจูงง่ายด้วย”
แฟนคลับรายนี้ระบุว่ารู้สึกผิดหวังจนความรู้สึกขาดสะบั้น ถึงขั้นตัดสินใจเลิกติดตามและเลิกฟังเพลงของศิลปินบางคนไปแล้วอย่างเด็ดขาด แม้จะเคยชื่นชอบมากก็ตาม แต่สำหรับกรณีของนนท์ แฟนคลับคนดังกล่าวระบุว่ายังโชคดีที่นนท์รีบออกมาโพสต์ขอโทษและอธิบายความจริงได้ทันเวลา ก่อนที่เธอจะตัดสินใจหันหลังให้อีกคน
ทั้งนี้ ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่ผิดหวังกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้คอมเมนต์บนโพสต์ของ นนท์ ว่า “ขอ อัลฟอลคะ นนท์”
