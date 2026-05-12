กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน

กฟผ. เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ปี 2569 วุฒิ ปวช. ถึง ป.ตรี ช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เช็กเงื่อนไข เอกสารสำคัญ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามจริงได้ที่นี่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำปี 2569 ระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เปิดกว้างสำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สนใจสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ ทาง กฟผ. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- ผู้สมัครระดับ ปวช. ถึง ปวส. ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
- ส่วนผู้สมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ผู้สมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
- คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือคะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
- ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัครงาน
ส่วนผู้สมัครระดับ ปวช. ถึง ปวส. ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
เอกสารสมัครงาน กฟผ.
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เอกสารสำคัญประกอบด้วย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงชุดสุภาพถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหรือทรานสคริปต์
- สำเนาเอกสาร สด.8 หรือ สด.43 สำหรับผู้สมัครเพศชาย
- สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- กรณีผู้สมัครอัตราภูมิภาคต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาประกอบด้วย
ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบ ก.ว. สาขาวิศวกรรมควบคุมครอบคลุมสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี สิ่งแวดล้อม
หากผู้สมัครยังไม่มีใบ ก.ว. ในวันสมัคร ทาง กฟผ. อนุโลมให้สมัครก่อนได้ หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สมัครต้องนำหลักฐานสอบผ่านความรู้เพื่อขอมีใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นองค์กรจะสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจ้าง
เมื่อเข้าทำงานแล้วพนักงานต้องนำใบ ก.ว. มาแสดงภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงาน หากไม่ดำเนินการตามกำหนดองค์กรจะเลิกจ้างทันที
ทาง กฟผ. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานได้ องค์กรไม่มีการจัดติวสอบ ไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบ ไม่มีการรวบรวมข้อสอบเก่าเพื่อจำหน่าย กระบวนการสรรหาบุคลากรดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
