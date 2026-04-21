สถานทูตแคนาดา เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 1.6 ล้านบาท

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเปิดรับสมัคร Senior Trade Officer เงินเดือน 1.64 ล้านบาทต่อปี เช็กเงื่อนไขกับวิธีสมัครได้ที่นี่
สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยประกาศเปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง Senior Trade Officer หรือเจ้าหน้าที่การค้าอาวุโส เพื่อปฏิบัติงานเต็มเวลาที่สถานทูตในกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศไทย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าตอบแทน 1,642,939 บาทต่อปีพร้อมสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรฐานแรงงานท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนี้เจ้าหน้าที่การค้าอาวุโส ต้องรับผิดชอบงานหลายส่วน เริ่มจากการค้นคว้าวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าของแคนาดาในไทย ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทแคนาดาที่ต้องการขยายธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ วางแผนจัดงานพบปะหรือดูแลการมาเยือนของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนดูแลงานด้านนโยบายการค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหัวหน้าฝ่ายการค้า
ผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาพาณิชยศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับสูงทั้งการอ่าน เขียน ฟัง พูด ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีในด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดกิจกรรมระดับสำคัญ การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจ
สถานทูตจะพิจารณาเป็นพิเศษหากผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานการทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเกษตรในไทย สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เวลาปฏิบัติงานปกติคือวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. วันศุกร์ทำงานเวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ VidCruiter เท่านั้น สถานทูตมีข้อกำหนดห้ามผู้สมัครใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานลงในเรซูเม่ เช่น อายุ ศาสนา สถานภาพครอบครัว หรือรูปถ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดคุณสมบัติฉบับเต็มพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://staffing-les.international.gc.ca/en/careers/senior-trade-officer-bngkk-151df646-en
สถานทูตจะปิดรับสมัครในวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.59 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชม.ละ 3 หมื่น! บริษัทอาหารสัตว์มะกัน ประกาศรับสมัครงานสุดแปลก
- กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม
- 3 ราศีหมาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ สมัครงาน-เปิดโปรเจกต์ มีแววความสำเร็จพุ่งชนทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: