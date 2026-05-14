โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต
โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี เสียชีวิตกะทันหัน ย้อนดูข้อความเผยอาการป่วยก่อนทิ้งทวนงานรีวิวชิ้นสุดท้าย
จากกรณีการจากไปของ น้องเอี๊ยม นางสาววรรนมาฤณทร์ เศวตวิฏสุทธ์ อินฟลูเอนเซอร์สาว เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี ที่มีผู้ติดตามกว่า 97,000 คน จากไปกะทันหัน โดย เพจเฟซบุ๊ก Tyler Cha แจงข่าวเศร้าพร้อมกำหนดการสวดพระอภิธรรม และ ฌาปนกิจ ระบุข้อความอาลัยว่า
“อาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องเอี๊ยม แฟนเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี ด้วยนะครับ การเดินทางไกลครั้งนี้ ขอให้น้อ’เอี๊ยมไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้หนูเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดบนสวรรค์เลยนะคะ เพื่อนๆน้องๆ beauty influencer ท่านไหนอยากแสดงความเสียใจเข้าไปส่งข้อความให้น้องเอี๊ยมที่แฟนเพจน้องเอี๊ยมกันได้นะครับ We’ll find each other again in another life”
เมื่อตรวจสอบเพจเฟซบุ๊ก วันนี้รีวิวอะไรดี ของน้องเอี๊ยมพบว่าเธออัปเดตงานรีวิวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เธอโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมาหลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวเกือบ 1 อาทิตย์ ระบุว่า ไม่ได้ลงโพสต์หลายวันเพราะไม่สบาย รวมทั้งฝากคิดถึงถึงทุกคน
หลังจากแฟน ๆ วงการบิวตี้ทราบข่าวต่างออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของอินฟลูฯ สาว อาทิ
“เดินทางไกลเลย คุณเอี๊ยมคนสวย ขอให้พบแต่ความสุขสงบตลอดกาลนะคะ”
“เกิดอะไรขึ้นคะ ยังตกใจคุณเก๋ไม่หาย มาเจอโพสต์อาลัยคุณเอี๊ยมอีก ติดตามทั้งคู่ ใจหายมากค่ะ”
“ใจหายมากค่ะ ขอให้พบเจอแต่ความสุขในภพภูมิใหม่นะคะ คุณเอี๊ยม”
“ตามพี่จากกลุ่มรีวิวคสอแพง พี่คือคนแรกๆที่หนูตามดู ยังคิดอยู่ว่าพี่สวยจัง ผิวก็สวย ทั้งพูดก็น่าฟังเวลาพิมพ์อธิบายก็น่าไปตามใช้ ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว
- มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่
- เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: