“ภูมิใจไทย” ยืนยันคลิปเสียง “อนุทิน” บอกเปิดด่าน AI ทั้งหมด หวังผลทางการเมือง
ภูมิใจไทย ยืนยันคลิปเสียง อนุทิน บอกเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายน เป็น AI ทั้งหมด ชี้ทำเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด หวังผลทางการเทือง
เพจ พรรคภูมิใจไทย ได้ออกแถลงภายหลังจากที่มีคลิปเสียงคล้ายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-เขมรนั้น
โดย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีคลิปเสียงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ประเด็นเรื่องการเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายน ดังนี้
จากกรณีที่มีคลิปเสียง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ประเด็นเรื่องการเปิดด่านโดยเร็วที่สุด ภายในเดือน มิ.ย. จากการตรวจสอบ ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมด
นี่ไม่ใช่เคสแรกหรือเคสสุดท้าย ที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิด เพื่อใส่ร้าย เพื่อหวังผลทางเมือง หรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบ บุคคลนั้น ๆ
ในโลกแห่งความสับสน ความวุ่นวาย ยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวง เรียกยอดเอนเกจ เรียกยอดไลก์ โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไป ผู้เสียหายมีสิทธิทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตน ตามกฎหมาย
- "อนุทิน" โต้เป็นคลิปเสียง AI ขอประชาชนอย่าเชื่อ ย้ำไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน
