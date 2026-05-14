เกิดอะไรขึ้น! “พาย สุนิษฐ์” ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม

เกิดอะไรขึ้น! “พาย สุนิษฐ์” ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก ท่ามกลางดรามาสองพี่น้องถล่ม ด้านคนดังแห่ลบคอมเมนต์ หลังเจอทัวร์ลงหนัก
จากกระแสดรามาของสองพี่น้องตระกูลใหญ่ระหว่าง “ทราย สก๊อต” กับ “พาย สุนิษฐ์” ที่ยังไม่มีทีท่าจะจบลง ประกอบกับคลิปเสียงที่ทรายได้มีการสนทนากับ พาย ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งปล่อยออกมาช่วงวานนี้ ก็ทำให้ยิ่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก
เหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าไปกดถูกใจโพสต์ของ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ภรรยาของพาย สุนิษฐ์ และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตและแฟน ๆ ของเหล่าคนดัง จนต่อมาพบว่าเหล่าคนดังกลายคนได้มีการลบคอมเมนต์ออกจากโพสต์ดังกล่าว
กระแสลุกลามมากขึ้น หลังจากที่ศิลปินและคนดังเริ่มออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงภายในครอบครัว
ชาวเน็ตยังพบด้วยว่าบัญชีอินสตาแกรมของ “พาย สุนิษฐ์” ได้ถูกปิดไปแล้ว ซึ่งยิ่งทำให้ชาวเน็ตต่างสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าเหตุผลที่ต้องปิดบัญชีคืออะไรกันแน่ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่พาย ได้ออกมาชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าสิ่งที่ทรายพูดนั้นไม่เป็นความจริงก่อนหน้าเพียงไม่กี่วัน
จากนี้ต้องรอดูต่อไปว่าทาง “พาย สุนิษฐ์” จะมีการชี้แจงหรือเปิดเผยความคืบหน้าอย่างไรต่อไป และเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะจบลงอย่างไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หลุยส์ สก๊อต” โผล่เมนต์ ส่งกำลังใจ “ทราย สก๊อต” หลังเผยปมขัดแย้งครอบครัว
- หนุ่ย ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว
- “ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: