จนไม่จริงอด! บัตรคนจน ปี 2569 เข้มงวดขึ้น ลงทะเบียนวันแรก 4 มิถุนายน

ส่องเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ปรับคุณสมบัติคัดกรองเข้มงวด เทียบกับ ปี 2565 เปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวเป็นรายบุคคล
ไทยคู่ฟ้า เปิดรายละเอียดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้หรือจ่ายเงินให้บุคคลอื่น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
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ลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ผ่าน 5 ช่องทาง
– แอปฯ เป๋าตัง
– แอปฯ ทางรัฐ
– เว็บไซต์โครงการ
– ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
– หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
คลังเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างปี 2565 กับปี 2569
เปลี่ยนวิธีพิจารณาจากเดิมที่ดูข้อมูลเฉลี่ยของครอบครัว มาเป็นการตรวจสอบข้อมูลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรอง
เกณฑ์ด้านรายบุคคลและกลุ่มต้องห้าม มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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คุณสมบัติพื้นฐาน: ทั้งเกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ยังคงกำหนดให้ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
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กลุ่มต้องห้าม: ปี 2565 กำหนดกลุ่มต้องห้ามไว้ 4 กลุ่มเดิม คือ นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด รวมถึงนักการเมือง แต่ในปี 2569 มีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่อีก 5 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา, ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัท, ผู้มีบัญชีหุ้น/ตราสารหนี้, ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปี และบุคคลที่มีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส นำชื่อไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
เงื่อนไขด้านการเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สิน ปรับเปลี่ยนมาคิดเป็นรายบุคคลทั้งหมด
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รายได้: ปี 2565 คิดจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่เกณฑ์ปี 2569 เปลี่ยนมาคิดเป็นรายบุคคล ต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
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ทรัพย์สินทางการเงิน: ปี 2565 คิดจากทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ส่วนเกณฑ์ปี 2569 ปรับเป็นรายบุคคล โดยเงินฝากและสลากรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
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อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ: ปี 2565 กำหนดเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์แบ่งตามกรณีเกษตรกรไม่เกิน 10 ไร่ และคนทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ โดยคิดรวมทั้งครอบครัว แต่เกณฑ์ปี 2569 ปรับมาคิดตามเกณฑ์ส่วนบุคคล และเพิ่มเงื่อนไขห้ามมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถใช้งานเกษตรกรรม
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บัตรเครดิต: ทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ยังคงเงื่อนไขเดิมคือ ต้องไม่มีบัตรเครดิต
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หนี้สิน: ปี 2565 กำหนดวงเงินสินเชื่อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และสินเชื่อรถไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่เกณฑ์ใหม่ปี 2569 คุมเข้มขึ้นอย่างมาก โดยกำหนดให้วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
สรุปภาพรวมการเปิดลงทะเบียนรอบปี 2569 เน้นพิจารณาข้อมูลเป็น รายบุคคล เป็นหลัก มีการตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐตกเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้เดือดร้อนตัวจริงในสังคม
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