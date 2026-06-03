การเงินเศรษฐกิจ

จนไม่จริงอด! บัตรคนจน ปี 2569 เข้มงวดขึ้น ลงทะเบียนวันแรก 4 มิถุนายน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:18 น.
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จนไม่จริงอด! บัตรคนจน ปี 2569 เข้มงวดขึ้น ลงทะเบียนวันแรก 4 มิถุนายน

ส่องเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ปรับคุณสมบัติคัดกรองเข้มงวด เทียบกับ ปี 2565 เปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวเป็นรายบุคคล

ไทยคู่ฟ้า เปิดรายละเอียดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้หรือจ่ายเงินให้บุคคลอื่น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
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ลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ผ่าน 5 ช่องทาง

– แอปฯ เป๋าตัง

– แอปฯ ทางรัฐ

– เว็บไซต์โครงการ

– ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

– หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

คลังเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างปี 2565 กับปี 2569

เปลี่ยนวิธีพิจารณาจากเดิมที่ดูข้อมูลเฉลี่ยของครอบครัว มาเป็นการตรวจสอบข้อมูลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรอง

เกณฑ์ด้านรายบุคคลและกลุ่มต้องห้าม มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

  • คุณสมบัติพื้นฐาน: ทั้งเกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ยังคงกำหนดให้ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  • กลุ่มต้องห้าม: ปี 2565 กำหนดกลุ่มต้องห้ามไว้ 4 กลุ่มเดิม คือ นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด รวมถึงนักการเมือง แต่ในปี 2569 มีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่อีก 5 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา, ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัท, ผู้มีบัญชีหุ้น/ตราสารหนี้, ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปี และบุคคลที่มีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส นำชื่อไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

เงื่อนไขด้านการเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สิน ปรับเปลี่ยนมาคิดเป็นรายบุคคลทั้งหมด

  • รายได้: ปี 2565 คิดจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่เกณฑ์ปี 2569 เปลี่ยนมาคิดเป็นรายบุคคล ต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

  • ทรัพย์สินทางการเงิน: ปี 2565 คิดจากทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ส่วนเกณฑ์ปี 2569 ปรับเป็นรายบุคคล โดยเงินฝากและสลากรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  • อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ: ปี 2565 กำหนดเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์แบ่งตามกรณีเกษตรกรไม่เกิน 10 ไร่ และคนทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ โดยคิดรวมทั้งครอบครัว แต่เกณฑ์ปี 2569 ปรับมาคิดตามเกณฑ์ส่วนบุคคล และเพิ่มเงื่อนไขห้ามมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถใช้งานเกษตรกรรม

  • บัตรเครดิต: ทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ยังคงเงื่อนไขเดิมคือ ต้องไม่มีบัตรเครดิต

  • หนี้สิน: ปี 2565 กำหนดวงเงินสินเชื่อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และสินเชื่อรถไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่เกณฑ์ใหม่ปี 2569 คุมเข้มขึ้นอย่างมาก โดยกำหนดให้วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

สรุปภาพรวมการเปิดลงทะเบียนรอบปี 2569 เน้นพิจารณาข้อมูลเป็น รายบุคคล เป็นหลัก มีการตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐตกเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้เดือดร้อนตัวจริงในสังคม

ไทยคู่ฟ้า 1 วัน · เปิดรายละเอียดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” . คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ✅ มีสัญชาติไทย ✅ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ✅ มีรายได้หรือจ่ายเงินให้บุคคลอื่น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี . 📅ลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ผ่าน 5 ช่องทาง - แอปฯ เป๋าตัง - แอปฯ ทางรัฐ - เว็บไซต์โครงการ - ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย - หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:18 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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