“อนุทิน” โต้เป็นคลิปเสียง AI ขอประชาชนอย่าเชื่อ ย้ำไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 12:42 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 12:42 น.
แฟ้มภาพ

อนุทิน โต้เป็นคลิปเสียง AI ขอประชาชนอย่าเชื่อ ย้ำไม่มีเปิดด่าน ไม่มีเคยพูด แจ้งนายกกัมพูชาแล้วว่าไทยยกเลิก MOU44

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีคลิปเสียงคล้ายตนเองถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-เขมร ว่า อันนั้น มันเอไอชัดๆ อยู่แล้ว ผมพูดไม่เก่งอย่างนั้น อย่าไปเชื่อเลย ทำไมวิธีการมันเริ่มไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันๆ อันนั้นเชื่อถือไม่ได้เลย ไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้เปิดเจรจาทวิภาคีใดๆ รอบใหม่กับฝ่ายไทย เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทางทะเล หลังรัฐบาลไทยยกเลิก MOU44 โดยนายอนุทิน ตอบว่า การยกเลิกเอ็มโอยู 44 ฝั่งไทยเป็นผู้ยกเลิก โดยไม่ต้องไปขอความตกลงหรือต้องไปรายงานใคร และการที่ตนเดินทางไปประชุมอาเซียนที่เซบู ฟิลิปปินส์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการจัดให้พบกันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตนก็ได้แจ้งทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านรับทราบ และท่านยังได้แสดงความผิดหวัง แต่นั่นก็เป็นท่าทีของท่าน

ทั้งนี้ในที่ประชุมท่านยังได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาในถ้อยแถลงของท่าน ยืนยันว่าจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับ (Compulsory Concilliation) เป็นอันรู้กันแล้วนั่นคือท่าทีฝ่ายกัมพูชาส่วนท่าทีของฝ่ายไทยเราก็มีท่าทีของเราเอง คือใช้การดำเนินการตาม UNCLOS หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และจะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบ และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร

เมื่อถามถึงกรณีที่คนไทยถูกทหารกัมพูชาจับตัวไป ซึ่งกำลังจะขึ้นศาล ตรงนี้รัฐบาลจะมีการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก็ได้มีการประสาน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปลีกย่อยในอดีตที่ผ่านมา ก็มีการลอกข้ามแดนเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจของประชาชนชาวกัมพูชา ทั้งเส้นทางธรรมชาติ ทั้งชาวประมงและมีการประสานกัน ถ้าเราสืบสวนดูแล้วเค้าไม่ได้เข้ามาเพื่อทำการจารกรรมหรือทำสิ่งใดใดที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศเราก็จะส่งตัวคืนไป ซึ่งหวังว่าถ้าคนของเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายของเขา ส่วนที่คุยกันได้ก็คุยกัน อย่างที่บอกประชาชนไม่เกี่ยว เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งของรัฐบาลที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน

เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการสร้างกำแพงชายแดน นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องกำแพงชายแดน ไม่ต้องถามรัฐบาลทางกองทัพรับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณไปแล้วฉะนั้นขั้นตอนการก่อสร้างลงนามในสัญญาหรือรูปแบบซึ่งแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานความมั่นคงรับผิดชอบ บางที่เป็นของกองทัพบก บางที่เป็นของกองทัพเรือ บางที่เป็นของกองทัพไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบงบประมาณไปแล้ว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

"ยุงสวดมนต์" คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา

