“อนุทิน” แสดงความยินดี “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น
อนุทิน แสดงความยินดี ได้รับอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น
จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า รับทราบจากข่าวแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคล เราไม่พูดเรื่องอื่น
นายอนุทิน ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนในวันนี้ เวลา 19.00 น. ที่ท้องสนามหลวง จะมีพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงฝากเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินี ถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
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