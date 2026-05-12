“อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย
อนุทิน พา ศุภจี ซ้อนท้ายรถพุ่มพวง สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย ผลักดันลดราคาช่วยประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ : พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน”
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมขบวนรถพุ่มพวงบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี ก่อนเป็นประธานปล่อยขบวนรถพุ่มพวง ภายใต้กิจกรรม “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ” โดยมีเสียงแตรลมเป็นสัญลักษณ์เริ่มปล่อยขบวน เพื่อกระจายสินค้าราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมกล่าวว่า สินค้าภายใต้โครงการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ : พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน” ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2569 เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านรถพุ่มพวง ร้านค้าชุมชน และจุดบริการไปรษณีย์ไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับผู้ประกอบการ มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยาก พร้อมตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 280 ล้านบาท ครอบคลุมกว่า 4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
โดยโครงการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น 14 รายการ จากผู้ประกอบการ 12 ราย อาทิ น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร และผงซักฟอก มาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศกว่า 3,800 คัน จุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ จังหวัดและอำเภอ 946 จุด และร้านค้าชุมชน 129 ร้าน โดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตร Fleet Card หรือ Top-up Card ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แบ่งตามประเภทรถ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุน 250 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 1,000 บาทต่อเดือน รถสามล้อ ได้รับการสนับสนุน 375 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 1,500 บาทต่อเดือน และรถกระบะ ได้รับการสนับสนุน 750 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 3,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น (Starter Kit) โดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น 14 รายการ 64 ชิ้น รถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น 14 รายการ 37 ชิ้น และรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น 8 รายการ 22 ชิ้น
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนด พร้อมติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาราคาพิเศษ และป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวง ระหว่างวันที่ 1–7 พฤษภาคม 2569 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 10,397 ราย แบ่งเป็น รถยนต์ (L) จำนวน 3,539 ราย รถสามล้อพ่วงข้าง (M) จำนวน 4,535 ราย และรถจักรยานยนต์ (S) จำนวน 2,323 ราย
ทั้งนี้นายอนุทินได้ขับรถพ่วงสามล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวง โดยนางศุภจี ซ้อนท้าย รอบตึกสันติไมตรี ก่อนขับไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้า สวมบทบาทเป็นพ่อค้าอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย
- สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: