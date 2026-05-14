นายกฯ ทราบเรื่องแล้ว ทหารกัมพูชายิง 11 นัด ไทยยิงโต้ 2 นัด ยืนยันไม่มีอะไรให้กังวล
จากกรณีที่มีรายงานว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอร์เสม็ด รวม 11 นัด ในหลายจุด เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 พ.ค. 69 ที่ผ่านมานั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นากยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่้ 13 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า รับทราบแล้ว เสนาธิการทหารบกรายงานแล้ว
เมื่อถามว่า ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมชายแดนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาอยู่ในฝั่งของเขา เขาไม่ได้มายั่วยุเราอย่างชัดเจน หรือว่ามาแสดงอะไร เราได้ยืนเสียงปืน
ขณะที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก กล่าวเสริมว่า เรายิงตอบโต้ไป 2 นัด แล้วก็เงียบไป
ส่วนที่ชาวบ้านเกิดความกังวลนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรกังวล ทหารตรึงชายแดนไว้ตลอด เขาก็มีอธิปไตยของเขา แต่มาล่วงอธิปไตยของเราไม่ได้เหมือนกัน
