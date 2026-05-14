หนุ่ม กรรชัย ตอบโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบานปลาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 09:36 น.
วานนี้ 13 พฤษภาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย นำเสนอข่าวความขัดแย้งระหว่าง ทราย สก๊อต ที่อ้างว่าถูกพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ ล่วงละเมิดในวัยเด็กหลายครั้ง ตนนำเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝั่งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ แต่มีคนสอบถามว่าข่าวนี้ให้อะไรกับสังคมจึงตอบกลับไปว่า หากเป็นเรื่องจริง มันคือความรุนแรงในครอบครัว เป็นข่าวที่ทำให้ตระหนักรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้ในสังคม และผู้ถูกกระทำน่าสงสารมาก แม้จะเป็นเรื่องในครอบครัว แต่ในฐานะสื่อต้องนำเสนอข่าว เพราะทั้งทรายและพายเปิดข้อมูลสาธารณะ

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ถูกสัมภาษณ์เรื่อง ทราย สก๊อต ตนยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัว แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นสังคมกำลังจับตาอยู่ เพราะหากเป็นเรื่องจริงมันคือความรุนแรงในครอบครัวที่มีผลทางกฎหมายต่อไป อีกทั้งทรายและพายต่างก็ออกมาให้ข่าวกับสาธารณชน สื่อที่เป็นกระบอกเสียงก็ต้องนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย ส่วนเรื่องการเชิญมาออกโหนกระแสนั้น หนุ่ม กรรชัย มองว่าไม่ค่อยเหมาะ อาจทำให้มีความบาดหมางมากกว่านี้ อยากให้คุยกันหลังบ้านดีกว่า

“อย่างเรื่องของคุณทราย ส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวไม่รู้จักเขาเลย แต่วันนี้ได้อ่านข่าวและก็มีข้อพิพาท บางคอมเมนต์เข้ามาถามว่าข่าวนี้ให้อะไรกับสังคม ก็เลยตอบไปว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ต้องใช้คำว่าสมมติเป็นเรื่องจริง มันคือความรุนแรงในครอบครัวที่มีผลกระทบไปถึงเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ นานาด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นมันเป็นเคสที่เราเรียนรู้ มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม ถ้าเป็นเรื่องจริงนะ

แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอีกฝั่งก็ต้องออกมาชี้แจงว่ามันเป็นอย่างไร เพราะสังคมจับตามองอยู่ ถามว่าเป็นเรื่องในครอบครัวไหม แน่นอนครับนี่คือเรื่องในครอบครัว แต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝั่งออกมาให้ข่าวกับสาธารณชน เพราะฉะนั้นสื่อเป็นกระบอกเสียง ต้องนำความทั้งสองฝั่งไปเสนอ ถูกไหมครับ

คุณทรายพูดในสื่อของเขา เขาต้องการให้สื่อสาธารณะนำไปเสนอ ขณะเดียวกันฝั่งคุณพายก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของคุณพาย สื่อก็ต้องเองเอาไปนำเสนอ แค่นั้นเองครับ เรื่องนี้พี่เชื่อว่าสื่อต่าง ๆ ก็เคยเจอแหละ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน อาจจะโลว์โปรไฟล์ แต่อันนี้ในเป็นเคสที่อาจจะมีชื่อเสียง”

เมื่อถูกสื่อมวลชนสอบถามว่าเรื่องราวจะบานปลายหรือไม่ หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับว่า “ตอบไม่ได้เลย เรื่องของเขาเลย พี่ไม่รู้”

จากนั้นตอบประเด็นที่ว่าจะมีการพูดคุยในรายการโหนกระแสที่ตนเป็นพิธีกรหรือไม่ เขาอธิบายว่า “อันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องรอปรึกษาทีมงานก่อน แต่อย่าดีกว่า ถ้าจะมาสองฝ่ายพี่ว่าดูไม่ค่อยเหมาะ มองว่าเรื่องนี้คือเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ถ้ามาออกรายการมันไม่เหมาะเท่าไหร่ อาจจะทำให้มีความบาดหมางมากกว่านี้ ให้เขาคุยกันหลังบ้านดีกว่า”

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย แต่ถ้ามีการออกมาพูดในพื้นที่สาธารณะ สื่อจำเป็นต้องนำเสนอ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

