ข่าวกีฬา

ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ “ยูธโอลิมปิก 2030” อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 11:29 น.
ประเทศไทย ถอนตัวชิงเจ้าภาพ “ยูธโอลิมปิก 2030” อย่างเป็นทางการ แม้ติดรอบ 3 ชาติสุดท้าย เหตุใช้งบประมาณสูงถึง 5,000 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลมีมติถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 (Youth Olympic Games 2030) อย่างเป็นทางการ หลังจากหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นตรงกันว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในขณะนี้

สาเหตุหลักที่ทำให้รัฐบาลตัดสินใจถอนตัวคือข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์การเงินของประเทศ เนื่องจากการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณสูงถึงประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 3 ประเทศสุดท้าย ร่วมกับชิลีและปารากวัย โดยตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมของประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจ 2 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ และชลบุรี ซึ่งฝ่ายกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มที่

สำหรับหนังสือรับรองความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง IOC กำหนดให้ประเทศไทยต้องยืนยันภายในสัปดาห์หน้านั้น รัฐบาลไทยยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว เนื่องจากยืนหยัดในจุดยืนว่าประเทศยังไม่พร้อมในเวลานี้

การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้ประเทศไทยถอนตัวจากการแข่งขันเสนอตัวเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 อย่างเป็นทางการ แม้ก่อนหน้านี้จะเป็นหนึ่งในผู้เสนอตัวที่มีศักยภาพสูงและผ่านการคัดเลือกมาถึงรอบสุดท้ายก็ตาม

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

