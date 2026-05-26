มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 แจงเองเป็นอุบัติเหตุ ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 14:50 น.
ขอบคุณภาพจาก Thairath

มิกา ซาโล แจงเองเป็นอุบัติเหตุ หลังถูกกรีด ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก มั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทย

จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตาม ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวเพื่อสอบปากคำตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดนายซาโลได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านทางล่ามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุ เป็นอุบัติเหตุ ตนไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มารู้อีกที คือบาดเจ็บไปแล้ว จึงรีบไปรพ.ทันที

อดีตนักแข่งรถ F1 ยังได้ขอขอบคุณตำรวจที่คอยดูแล ช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า ที่มาประเทศไทย เพราะตนรักแสงแดด และรักคนไทย เพราะประเทศไทย อากาศดี ตนจะได้พักผ่อน มาวอร์มพักฟื้นร่างกายด้วย ในอนาคตตัวเองก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยแน่นอน เพราะมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่น

โดยสิ่งที่เกิดขึ้น ตนได้อ่านข่าวแล้ว ยังรู้สึกแปลกใจมากว่า หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทำไมตำรวจมากันเยอะ จึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะคนเข้าใจผิดกันใหญ่แล้ว

มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 แจงเองเป็นอุบัติเหตุ ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

