มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 แจงเองเป็นอุบัติเหตุ ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก
จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตาม ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวเพื่อสอบปากคำตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดนายซาโลได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านทางล่ามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุ เป็นอุบัติเหตุ ตนไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มารู้อีกที คือบาดเจ็บไปแล้ว จึงรีบไปรพ.ทันที
อดีตนักแข่งรถ F1 ยังได้ขอขอบคุณตำรวจที่คอยดูแล ช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า ที่มาประเทศไทย เพราะตนรักแสงแดด และรักคนไทย เพราะประเทศไทย อากาศดี ตนจะได้พักผ่อน มาวอร์มพักฟื้นร่างกายด้วย ในอนาคตตัวเองก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยแน่นอน เพราะมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่น
โดยสิ่งที่เกิดขึ้น ตนได้อ่านข่าวแล้ว ยังรู้สึกแปลกใจมากว่า หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทำไมตำรวจมากันเยอะ จึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะคนเข้าใจผิดกันใหญ่แล้ว
