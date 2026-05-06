ทปอ. ยันคดีแก้คะแนน A-Level ในระบบ TCAS69 เป็นเรื่องเท็จ แจ้งความล่าตัวผู้แอบอ้างแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 11:40 น.
ทปอ. แถลงข้อเท็จจริงด่วน กรณีผู้สมัครอ้างถูกแก้ไขผลคะแนนสอบ เผยตรวจพบพิรุธทั้งฟอนต์และกระดาษคำตอบไม่ตรงสารบบจริง ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดฐานทำลายความเชื่อมั่นระบบคัดเลือก

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับเหล่านักเรียนและผู้ปกครองในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรณีที่มีผู้สมัครรายหนึ่งออกมาอ้างว่าผลคะแนนสอบ A-Level ในระบบ TCAS69 ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการประกาศผล ล่าสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง”

จากการตรวจสอบอย่างละเอียดของ ทปอ. พบข้อพิสูจน์ที่ชี้ชัดว่าเป็นการกุเรื่องขึ้น ดังนี้

ไม่มีการติดต่อจริง

  • ไม่มีการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความตามที่ผู้สมัครกล่าวอ้างระหว่างหน่วยงาน ทปอ. กับผู้สมัครรายดังกล่าวแต่อย่างใด

ตรวจพบการปลอมแปลง

  • ภาพผลคะแนนที่นำมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีความผิดปกติ โดยมีการใช้ฟอนต์ (Font) ในช่องคะแนนที่ไม่ตรงกับมาตรฐานในระบบจริงของ ทปอ.

ข้อมูลไม่ตรงสารบบ

  • เมื่อเปรียบเทียบกระดาษคำตอบที่โพสต์กับกระดาษคำตอบจริงของผู้สมัครในฐานข้อมูล พบว่าตัวเลือกคำตอบไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิง

ทปอ. ระบุว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้ทางหน่วยงานได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ถึงที่สุด

จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องและนักเรียนทุกคน อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน และตรวจสอบข่าวสารโดยตรงจากช่องทางอย่างเป็นทางการของ ทปอ. เท่านั้นครับ

ย้อนดราม่า A-Level TCAS69 ผู้สมัครอ้างคะแนนถูกแก้ ถอดบทเรียน กระจกที่ร้าว
ย้อนดราม่า A-Level TCAS69 ผู้สมัครอ้างคะแนนถูกแก้ ถอดบทเรียน กระจกที่ร้าว

เชื่อว่าหลายคนที่เคยผ่านระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมา จะรู้ดีว่าช่วงเวลาที่ประกาศคะแนนสอบ มันคือช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุด เหมือนกับการยืนอยู่บนปากเหวที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ หรือตกลงไปในความล้มเหลวเพียงเพราะตัวเลขไม่กี่หลักบนหน้าจอ

ถ้าเราจะพูดถึงดราม่าเรื่องคะแนน A-Level ที่มีคนอ้างว่า “คะแนนหาย” หรือ “กลายเป็นศูนย์” เราจะมองแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลวันนั้นไม่ได้ครับ เพราะความจริงแล้ว เชื้อไฟมันถูกจุดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 แล้ว

ในวันนั้น ทปอ. ออกมายอมรับตรง ๆ ว่าข้อสอบมีความผิดพลาด มีทั้งข้อที่คำถามไม่สมบูรณ์ ข้อที่คำตอบถูกมากกว่าหนึ่งข้อ หรือแม้แต่ข้อสอบที่ซ้ำกับปีก่อน

ตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเริ่มมีคำถามในใจว่า ในเมื่อข้อสอบยังผิดได้ แล้วระบบตรวจคะแนนจะรอดเหรอ? นี่คือต้นทุนความเชื่อใจที่ ทปอ. เสียไปตั้งแต่นกนกยังไม่ทันตื่นครับ

ต่อมาในช่วงวันที่ 21-27 เม.ย. 2569 กลางเดือนเมษายน MyTCAS ก็เปิดระบบให้ขอทบทวนคะแนน จู่ ๆ ก็มีโพสต์หนึ่งโผล่ขึ้นมา อ้างว่าคะแนนของตัวเองหายไปเฉย ๆ หลังจากกดตรวจสอบ

ถามว่าทำไมคนถึงเชื่อ? ทำไมถึงแชร์กันจนเป็นเรื่องใหญ่โต? คำตอบง่ายมากครับ เพราะคนเรามักจะเชื่อในสิ่งที่ “ตอกย้ำความเชื่อเดิม” ของเราอยู่แล้ว ในเมื่อทุกคนมีความเชื่อฝังหัวไปแล้วว่าระบบมันรวนโพสต์นี้จึงทำหน้าที่เหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟที่คุอยู่

ต่อให้โพสต์นั้นจะถูกลบไปในเวลาต่อมา หรือจะมีการออกมาชี้แจงว่าภาพที่เห็นมันมีจุดผิดปกติมากมายแค่ไหน แต่มันก็สายไปแล้วครับ “ความจริง” มักจะเดินทางมาช้ากว่า “ความรู้สึก” เสมอ

เรื่องนี้สอนให้เราเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับว่า “ความเชื่อใจสร้างยาก แต่ทำลายง่ายมหาศาล”

กรณีที่ผู้สมัครอ้างว่าคะแนนถูกแก้นั้น แม้สุดท้ายบทสรุปจากฝั่งหน่วยงานจะยืนยันว่าเป็นเรื่องเท็จ แต่มันสะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของ TCAS69 ในสายตาเด็ก ๆ มันเปราะบางขนาดไหน

สิ่งที่ ทปอ. ต้องเผชิญไม่ใช่แค่การไล่ตามแก้ข่าวลือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ แต่มันคือการต้องสู้กับ “ภาพจำ” ของความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นด้วย

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

