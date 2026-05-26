ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ โดยตำรวจรู้หลังจากที่ ChatGPT แนะนำลูกสาวให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว อาซาฮิ รายงานว่า ชิโนะซึเกะ อาเบะ ผู้จัดการทีมเบสบอลโยมิอูริไจแอนท์ ถูกจับกุมหลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายลูกสาวที่บ้านพักในกรุงโตเกียว
โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกสาวได้แจ้งศูนย์ที่ปรึกษา ตามคำแนะนำของ ChatGPT ก่อนที่ทางศูนย์จะโทรแจ้งตำรวจหลังรู้สึกว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกายและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด ซึ่งหลังสอบปากคำตำรวจได้ปล่อยตัวเขาในเวลาต่อมา
อ้างอิงจากปากคำของลูกสาวระบุว่าพ่อได้บีบคอและตีเธอ ซึ่งนายอาเบะยอมรับผิด และระบุว่าเขามีอาการมึนเมาในช่วงก่อเหตุ และโมโหหลังจากที่ลูกสาวเถียงเขา ทั้งนี้ครอบครัวดังกล่าวไม่เคยมีประวัติความรุนแรงในครอบครัวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามนายอาเบะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและขอโทษที่ทำให้ชื่อเสียงของทีมเสื่อมเสีย ขณะที่ทางทีมต้นสังกัดระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงจังมาก และเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
