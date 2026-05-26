ข่าวต่างประเทศ

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:23 น.
59

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ โดยตำรวจรู้หลังจากที่ ChatGPT แนะนำลูกสาวให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว อาซาฮิ รายงานว่า ชิโนะซึเกะ อาเบะ ผู้จัดการทีมเบสบอลโยมิอูริไจแอนท์ ถูกจับกุมหลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายลูกสาวที่บ้านพักในกรุงโตเกียว

โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกสาวได้แจ้งศูนย์ที่ปรึกษา ตามคำแนะนำของ ChatGPT ก่อนที่ทางศูนย์จะโทรแจ้งตำรวจหลังรู้สึกว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกายและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด ซึ่งหลังสอบปากคำตำรวจได้ปล่อยตัวเขาในเวลาต่อมา

อ้างอิงจากปากคำของลูกสาวระบุว่าพ่อได้บีบคอและตีเธอ ซึ่งนายอาเบะยอมรับผิด และระบุว่าเขามีอาการมึนเมาในช่วงก่อเหตุ และโมโหหลังจากที่ลูกสาวเถียงเขา ทั้งนี้ครอบครัวดังกล่าวไม่เคยมีประวัติความรุนแรงในครอบครัวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามนายอาเบะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและขอโทษที่ทำให้ชื่อเสียงของทีมเสื่อมเสีย ขณะที่ทางทีมต้นสังกัดระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงจังมาก และเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

6 นาที ที่แล้ว
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา เลขเด็ด

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

25 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 ข่าว

ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

27 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ข่าว

เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัว “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงฯ

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บ.จีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสั่งสอบ คดี “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่งรถ F1 ถูกกรีดขาที่กรุงเทพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง เศรษฐกิจ

4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่านาทีชวน อ.ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแส เคลียร์ชัดโอกาสมาทำถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา &quot;ทองคำเปลว&quot; อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม ข่าว

สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา “ทองคำเปลว” อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรุ่งนี้! คดี 12 ป.ป.ช. ถูกฟ้องปกปิดเอกสารข้อมูลนาฬิกาหรู “ลุงป้อม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต ข่าวดารา

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง ข่าว

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% พร้อมทำงานต่อ เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ฟาดแรง &quot;ลีน่าจัง&quot; ปมคลิปเสียง &quot;ทราย สมุทร&quot; ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้ ข่าว

“บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่กลืนเม็ดกระท้อนทำกระเพาะทะลุ ต้องตัดลำไส้ทิ้ง ข่าว

อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง ไลฟ์สไตล์

น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ “มาครง” หารือความร่วมมือทางการค้า ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน เศรษฐกิจ

ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รวบ อดีต สส.ปชป. คาคอนโด คดี พ.ร.บ.เช็ค เสียหายทะลุ 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก ข่าว

ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:23 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206

ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot;

เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button