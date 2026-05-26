สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา “ทองคำเปลว” อ้างฟู้ดเกรดกินได้ หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 11:49 น.
สคบ. สั่งคุมเข้มโฆษณา “ทองคำเปลว” 24K อ้างฟู้ดเกรด ตกแต่งอาหารกินได้ ไร้มาตรฐานรับรอง หวั่นผู้บริโภครับโลหะสะสม

26 พ.ค. 2569 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. เร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่าย “ทองคำเปลว” หรือ “ฟอยล์โลหะสีทอง” สำหรับตกแต่งอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนม บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพบสินค้าจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะ “ทองคำ 24K กินได้” “รับประทานได้” หรือ “Food Grade” โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย และไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การกำกับดูแลสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้าง

นางสาวศุภมาส เผยว่า “ดิฉันเป็นห่วงผู้บริโภคที่อาจตัดสินใจซื้อเพียงเพราะเห็นคำว่าทองคำกินได้ หรือ 24K ทั้งที่วัสดุบางชนิดนี้ อาจเป็นเพียงโลหะผสมหรือฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการบริโภค การนำมาใช้กับอาหารโดยตรงจึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากบริโภคสะสมในระยะยาว ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าสินค้าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคแบกรับความเสี่ยงเอง”

นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า การโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดที่ สคบ. ดูแลโดยตรง เพราะใช้ข้อความเกินจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้ากินได้อย่างปลอดภัย ทั้งที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน อีกทั้งหลายรายการยังแสดงฉลากไม่ครบถ้วน ไม่ระบุผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ชัดเจน และบางรายการอาจเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง สคบ. สามารถเข้าตรวจสอบและสั่งดำเนินการได้ทันที

นางสาวศุภมาส กล่าวอีกว่า สคบ. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหาร ควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบ (Take down) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและแพลตฟอร์มที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

“ดิฉันขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกราย ขายความสวยได้ แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด” นางสาวศุภมาส กล่าวพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารว่า ให้ตรวจสอบ 3 จุดสำคัญ คือ

  1. ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ว่า “ใช้ตกแต่ง” หรือ “บริโภคได้”
  2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำเข้า และเอกสารรับรองมาตรฐาน
  3. เลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเปนทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน

ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวง หรืออาจไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

