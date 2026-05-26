ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:39 น.
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206

เปิดประวัติ เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 สุดเศร้า สูญเสียคนเก่ง-ขยัน ทำงานหนักกลับดึกทุกวัน ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว ญาติรับร่างประกอบพิธีกรรม ยืนยันไม่หวังเรื่องเงิน

จากเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณแยกอโศก/กำแพงเพชร 7 ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตรวย 8 ราย ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวจนได้แล้ว 7 ราย ล่าสุด ผลตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ตัวตนแล้วว่าผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง วัย 44 ปี

ก่อนหน้านี้ เพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภให้ข้อมูลกับตำรวจสน.มักกะสันว่าอีกฝ่ายขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันเกิดเหตุ ซึ่งเขาโดยสารมาบนรถเมล์สาย 206 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา กระทั่งมีการติดตามหลักฐานและติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิต มาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์ ท้ายที่สุดสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ โดยที่ทั้งสองไม่รู้จักกัน

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2569) ครอบครัวของนายเสริมลาภเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดใน จ. นนทบุรี เพราะอัฐิของพ่อ แม่ รวมทั้งน้องของผู้เสียชีวิต อยู่ที่นั่น ซึ่งญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิต เผยประวัติของนายเสริมลาภเป็นคนเก่ง ขยัน และนิสัยดี ปัจจุบันทำงานด้านประกันภัยต้องเดินไปทำงาน กลับบ้านดึกทุกวัน เจ้าตัวใช้ชีวิตตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัว และชีวิตน่าสงสารมาก

อย่างไรก็ดี ญาติของนายเสริมลาภ เผยว่า เธอเลี้ยงดูอีกฝ่ายมาตั้งแต่เด็ก ก่อนจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบกันนาน 30 ปี ทั้งสองติดต่อและช่วยเหลือกันมาตลอด ยืนยันว่าเธอไม่ได้หวังเรื่องเงิน เพียงแค่อยากส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุด

