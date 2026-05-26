น้องสาว ฮาย อาภาพร เศร้า แดนเซอร์รุ่นแรกเสียชีวิต โพสต์จากลา ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว

น้ำมนต์ นครสวรรค์ แจ้งข่าวเศร้า ‘เอก’ แดนเซอร์รุ่นแรกของฮาย อาภาพร เสียชีวิตแล้ว แฟนเพลงร่วมอาลัย ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี
วงการลูกทุ่งเศร้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 น้ำมนต์ นครสวรรค์ น้องสาวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของบุคคลเบื้องหลังความสำเร็จอย่าง เอก แดนเซอร์รุ่นแรกของพี่สาว
เธอได้โพสต์ภาพเก่าในอดีตที่มีเอกร่วมเฟรมอยู่ด้วย พร้อมระบุข้อความไว้อาลัยว่า “RIP เดินทางไกลแล้วนะxึงเอก ใจหายตั้งแต่ได้ข่าว แต่xึงก็ไปสบายแล้ว ไม่เจ็บไม่ปวดและสิ่งใดที่แกติดค้างฉัน ฉันอโหสิกรรมให้นะ ไปสู่ภพภูมิที่ดี (ไปแล้ว 1 แด๊นรุ่นแรก)”
หลังจากน้ำมนต์เผยแพร่โพสต์ดังกล่าวออกไป แฟนเพลงที่ทราบข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตแดนเซอร์คนเก่ง อาทิ
“อยู่ในความทรงจำตลอดไปและขอให้พี่เอกไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับ”
“แสดงความเสียใจด้วยครับ”
“ขอให้พี่เอกไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
รวมทั้ง ดาว มยุรีย์ นักร้องลูกทุ่ง คอมเมนต์แสดงความเสียใจ ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ”
