วิสามัญ “ไซดี” โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา

วิสามัญ “ไซดี” โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ ประวัติโชกโชน โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา พร้อมรวบตัวเจ้าของบ้านเร่งขยายผล
25 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ส่งผลให้ นายไซดี อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดยะลาปี 2562 ในข้อหาร่วมกันก่อการร้าย พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน และครอบครองอาวุธ/วัตถุระเบิด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
จากการสืบสวนพบว่า นายไซดีเป็นแนวร่วมคนสำคัญ มีประวัติ ทั้งเคยรับสารภาพว่าร่วมก่อเหตุระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา (ปี 2558) เป็นผู้ต้องสงสัยบึ้มตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่ อ.กาบัง (ปี 2568) และล่าสุดเกี่ยวพันกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท. บันนังดามา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา
หลังเหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บวัตถุพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมทั้งควบคุมตัวนายซานูซี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ และบุคคลใกล้ชิด ไปเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือต่อไป
