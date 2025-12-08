ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด ก่อนเปิดฉาก “ซีเกมส์ 2025” ไทยเจ้าภาพ

ย้อนสถิติ เปิดลิสต์ เจ้าเหรียญทอง ประจำการแข่งขัน ซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด ก่อนที่การแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทษไทย จะเปิดม่านอย่างเป็นทางการ

อย่างที่ทราบว่าในวันพรุ่งนี้ (9 ธันวาคม) การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ ซึ่งการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ทำให้ไทยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้

ทางทีมงาน Thaiger ได้มีการค้นคว้าข้อมูลพบว่า หากนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากกีฬาแหลมทอง มาใช้ชื่อว่า “ซีเกมส์” ครั้งแรก เมื่อปี 1977 พบว่า ชาติที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดคือ อินโดนีเวีย ที่ทำไปได้ถึง 10 ครั้ง ตามมาด้วย ไทย ที่ทำไปได้ 7 ครั้ง ส่วนอันดับที่ 3 เป็นของ เวียดนาม ที่เคยคว้าบัลลังก์เจ้าเหรียญทองไปได้ 3 ครั้ง

สรุปเจ้าเหรียญทอง การแข่งขัน ซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด

ซีเกมส์ 2023 ครั้งที่ 32 พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

  • เวียดนาม เป็นเจ้าเหรียญทอง : 136 เหรียญทอง 105 เหรียญเงิน 118 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2021 ครั้งที่ 31 ฮานอย ประเทศเวียดนาม

  • เวียดนาม เป็นเจ้าเหรียญทอง : 205 เหรียญทอง 125 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์

  • ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าเหรียญทอง : 149 เหรียญทอง 117 เหรียญเงิน 121 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

  • มาเลเซีย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 145 เหรียญทอง 90 เหรียญเงิน 86 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์

  • ไทย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 95 เหรียญทอง 83 เหรียญเงิน 69 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2013 ครั้งที่ 27 เนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

  • ไทย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 107 เหรียญทอง 94 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2011 ครั้งที่ 26 ปาเล็มบังและจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

  • อินโดนีเซีย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 182 เหรียญทอง 151 เหรียญเงิน 143 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2009 ครั้งที่ 25 เวียงจันทร์ ประเทศลาว

  • ไทย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 86 เหรียญทอง 83 เหรียญเงิน 97 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2007 ครั้งที่ 24 นครราชสีมา ประเทศไทย

  • ไทย เป็นเจ้าเหรียญทอง : 183 เหรียญทอง 123 เหรียญเงิน 103 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ 2005 ครั้งที่ 23 มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  • ฟิลิปปินส์ ครองเจ้าเหรียญทอง : 112 เหรียญทอง 85 เหรียญเงิน 93 เหรียญทองแดง

ตารางเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด ก่อนเปิดฉาก &quot;ซีเกมส์ 2025&quot; ไทยเจ้าภาพ

อ้างอิง : th.wikipedia.org/wiki/ซีเกมส์

