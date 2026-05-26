“ปู มัณฑนา” ฟิวส์ขาด ซัด “ทนายเดชา-ลูกหมี” พาดพิงเกาะกระแส หิวแสงไม่เลิก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 15:25 น.
ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากพยายามเงียบและไม่ตอบโต้ใครมาตลอดเกือบ 2 สัปดาห์ โดยโพสต์ข้อความก่อนหน้าว่า “อุตส่าห์เงียบ สงบจิตใจได้ตั้ง 2 อาทิตย์ สุดท้ายก็ยังมีมารมาผจญ” แต่เหมือนว่า ปู จะไม่ทนกับสิ่งนี้อีกต่อไป จึงได้โพสต์ข้อความต่อว่า

“ไอ้เดชา กิตติวิทยานันท์ อีหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี อีกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์ คดีมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว แต่พวกมึงยังไม่หยุดเห่าหอน เกาะชื่อกุออกสื่อกันทุกวัน ทำเหมือนชีวิตขาดแสงไม่ได้ 3 ปีที่ผ่านมา พวกมึงก็ได้ทั้งยอดวิว ได้ทั้งพื้นที่ข่าว ได้ทั้งคนสนใจจากชื่อกุไปเต็มๆ ยังไม่อิ่มอีกเหรอ จะเอาอะไรจากกุอีก

ทุกวันนี้ตื่นมาคือหาประเด็นแขวะ ด่า พาดพิง เพื่อเรียกกระแสให้ตัวเองตลอด เห็นแล้วสมเพชมากกว่า นึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย ทั้งที่จริงๆ ก็แค่พวกหิวแสงที่ใช้ชื่อคนอื่นเลี้ยงตัวเอง

มีสำนึกกันบ้างก็ได้ อะไรจริงอะไรไม่จริง พวกมึงก็รู้อยู่แก่ใจดี อย่ามัวแต่สร้างภาพเป็นคนดี ทั้งที่เบื้องหลังทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนบนหน้าสื่อเท่านั้น!!!”

ต่อมา ปู มัณฑนา โพสต์ข้อความระบุว่า “จากกรณีที่คุณปู มัณฑนา หยุดโพสต์และหยุดโต้ตอบ ลูกหมี ทนายเดชา และทนายกุ้ง มาประมาณ 2 อาทิตย์ เพราะต้องการให้ทุกอย่างสงบ และปล่อยให้เรื่องทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากคดีก็อยู่ในชั้นศาลแล้ว คุณปูจึงเลือกที่จะเงียบ เลือกที่จะถอยออกมา และพยายามประคองสภาพจิตใจของตัวเอง ไม่ออกมาตอบโต้ใครอีกเลย

แต่สิ่งที่คุณปูได้รับกลับมา กลับเป็นการถูกพาดพิง ถูกต่อว่า และถูกแขวะซ้ำแล้วซ้ำอีก ทั้งที่คุณปูไม่เคยออกไปพูดถึงอีกฝ่ายก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งที่พยายามอดทน พยายามเงียบ และพยายามให้เกียรติกระบวนการยุติธรรมมาตลอด

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมวันนี้คุณปูถึงต้องออกมาประกาศเตือน คำตอบก็คือ ต่อให้คนคนหนึ่งจะเข้มแข็งแค่ไหน ก็มีวันที่เหนื่อยและเจ็บเป็นเหมือนกัน ความเงียบของคุณปู ไม่ใช่เพราะยอมแพ้ แต่เป็นเพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลาย ไม่อยากทะเลาะ และไม่อยากสร้างความเกลียดชังเพิ่มอีกแล้ว

แต่เมื่อ ลูกหมี ทนายเดชา และทนายกุ้ง ยังไม่หยุดพูดถึง ยังพาดพิง และยังสร้างประเด็นรายวัน ทั้งที่เรื่องอยู่ในศาลแล้ว มันก็ทำให้คนที่พยายามถอยออกมาแล้ว ต้องกลับมาเจ็บปวดซ้ำๆ เหมือนถูกซ้ำเติมไม่จบไม่สิ้น

คุณปูเองก็เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจ มีความรู้สึก และมีศักดิ์ศรีเหมือนคนทั่วไป ที่ผ่านมาต้องอดทนกับแรงกดดัน คำพูด และกระแสต่างๆ มามากพอแล้ว วันนี้ที่ออกมาพูด ไม่ใช่เพราะอยากมีปัญหากับใคร แต่เพราะอยากขอพื้นที่ให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างสงบบ้างเท่านั้น”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

