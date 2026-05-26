เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 13:38 น.
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม ส่งลิงก์ดาวน์โหลด อ้างโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” เสี่ยงโดนดูดข้อมูล-โอนเงินเกลี้ยงบัญชี

ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล – PDPC Eagle Eye เตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังแอปพลิเคชันปลอม อ้างโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” เพื่อให้หลงเชื่อ ระบุว่า

จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซึ่งมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ขณะนี้พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้ฉวยโอกาสสร้างแอปพลิเคชันเป๋าตังปลอม และส่งลิงก์หลอกลวงผ่านทางข้อความ SMS เพจปลอม หรือแชทไลน์ เพื่อหลอกให้ประชาชนกดดาวน์โหลด

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากโหลดแอปปลอม

หากหลงเชื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ปลอดภัย มิจฉาชีพจะสามารถฝังโปรแกรมอันตรายเพื่อดักจับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลรหัสผ่าน และข้อมูลทางการเงินของเราได้ทั้งหมด

มัลแวร์ที่แฝงมากับแอปปลอมอาจเปิดทางให้มิจฉาชีพสามารถรีโมทเข้าควบคุมหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และทำการโอนเงินออกจากบัญชีของเราจนหมดตัวได้

วิธีป้องกันและข้อควรระวังที่ต้องเน้นย้ำ

ขอย้ำเตือนให้ประชาชนดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านสโตร์ทางการของระบบปฏิบัติการเท่านั้น ได้แก่ Google Play Store สำหรับมือถือระบบ Android และ App Store สำหรับมือถือระบบ iOS

  • ห้ามกดดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์แปลกปลอม หรือไฟล์ติดตั้งที่ส่งมาให้โดยตรงอย่างเด็ดขาด
  • หน่วยงานรัฐและธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

FB/ ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล – PDPC Eagle Eye

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

