เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท
“ม้าลำพอง” เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ผลิตรถไฟฟ้าก็ตาม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เฟอร์รารี แบรนด์รถหรูประกาศเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก ชื่อรุ่นลูเช่ (Luce) และจะวางขายในราคา 20 ล้านบาท (640,000 ดอลลาร์)
โดยรถยนต์รุ่นนี้จะมีหน้าตาแตกต่างออกไปจากรูปแบบของเฟอร์รารีโดยทั่วๆไป ซึ่งรถครั้งนี้มี 5 ที่นั่ง สามารถเร่งเครื่องได้ถึง 96 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 2.5 วินาที ซึ่งแม้ว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวจะสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปแบบในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ทางผู้ผลิตรถยนต์เชื่อว่าทุกคนจะชอบในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถยนต์ซุเปอร์คาร์เปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามทั้งพอร์ชและแลมโบกินีต้องยอมลดระดับการผลิต EV ลงเนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับที่ดีและสู้กับตลาดจีนไม่ได้
ทั้งนี้ทางเฟอร์รารียืนกรานว่าพวกเขาจะยังคงจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและรถยนต์ไฮบริดควบคู่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนต่อไป
เฟอร์รารีเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรป บริษัทพึ่งพาการขายรถยนต์สุดหรู ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยปกป้องเฟอร์รารีจากแรงกดดันที่คู่แข่งต้องเผชิญ
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของเฟอร์รารีลดลงมากกว่า 25% ในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงภาวะตกต่ำในวงกว้างของแบรนด์สินค้าหรูหรา เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกได้สั่นคลอนความต้องการสินค้าระดับสูง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: