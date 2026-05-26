จับตาพรุ่งนี้! คดี 12 ป.ป.ช. ถูกฟ้องปกปิดเอกสารข้อมูลนาฬิกาหรู “ลุงป้อม”
จับตาพรุ่งนี้ คดี 12 ป.ป.ช. ถูกฟ้องปกปิดเอกสารข้อมูลนาฬิกาหรู ลุงป้อม ประวิตร วงษ์สุวรรณ เผยวีระทยอยถอนฟ้อง หลังอาจเข้าข่ายใช้สิทธิผิดเจตนารมณ์ทางกฎหมาย
ในวันที่ 27 พ.ค. 69 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 นัดฟังคำพิพากษา จากกรณีที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ให้ดำเนินการกับนาย นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำเลยที่ 1 นายวรวิทย์ สุขบุญ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. จำเลยที่ 2
พร้อมทั้งจำเลยรายอื่น รวม 12 คน ประกอบด้วย 1.นายนิวัติไชย เกษมมงคล 2.นายวรวิทย์ สุขบุญ 3.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ 4.นายปรีชา เลิศกมลมาศ 5.พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง 6.นายณรงค์ รัฐอมฤต 7.นางสาวสุภา ปียะจิตติ 8.นายวิทยา อาคมพิทักษ์ 9.นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 10.พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ 11.นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ 12.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข
เนื่องจากทั้ง 12 คน มีส่วนในการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยศาลอาญาฯรับคดีนี้ไว้พิจารณา (เลขคดีดำ อท.95/2567)
ทั้งนี้คดีดังกล่าวนายวีระ ทยอยถอนฟ้องจำเลยหลายราย เนื่องจากนายวีระ ทราบข้อเท็จจริงหลังยื่นฟ้อง เช่น นายสุชาติ และนางสุวณา ได้ลงมติเสียข้างน้อย โดยเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้เปิดเผยข้อมูลสอบคดีนาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้แก่นายวีระอย่างเป็นทางการ แต่มีเงื่อนไขให้ปิดทับชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสียงข้างน้อย 2 เสียง คือ นายสุชาติ และนางสุวณา มีความเห็นให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด และในชั้นไต่สวน มูลฟ้องในศาลนั้นทนายความของนายสุชาติ และนางสุวณา ได้แสดงการมติดังดล่าว แต่นายวีระไม่ถอนฟ้องนายสุชาติ กับนางสุวณา จนศาลมีคำสั่งยกฟ้องนายสุชาติ กับนางสุวณา นอกจากนี้ นายวีระยื่นถอนฟ้องจำเลยอื่นๆ เช่น นายณัฐจักร นายปรีชา เป็นต้น ส่วนนางสาวสุภา กับ พล.ต.อ.วัชรพล ศาลไม่ให้นายวีระถอนฟ้อง
ขณะที่แหล่งข่าว ระบุว่า การฟ้องคดีดังกล่าวของนายวีระ อาจจะเข้าข่ายมีเจตนาใช้สิทธิผิดเจตนารมณ์ทางกฎหมาย เนื่องจากช่วงเวลาที่ยื่นฟ้องใกล้เคียงกับการเลือกประธาน ป.ป.ช.คนใหม่ เพราะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นมีความชัดเจนว่า นายสุชาติ และนางสุวณา ไม่ได้กระทำความผิดตามที่นายวีระได้ยื่นฟ้อง โดยทนายความของนายสุชาติ และนางสุวณา แสดงบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ไปคัดค้านการฟ้องของนายวีระต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่นายวีระยืนยันไม่ถอนฟ้องนายสุชาติ และนางสุวณา จนศาลต้องมีคำสั่งยกฟ้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ
- จำได้ไหม คดีนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” ศาลรับฟ้อง 4 ชื่อ อดีต ป.ป.ช. ไม่ยอมเปิดข้อมูล
- ศาลปกครองสูงสุด สั่ง ป.ป.ช. เปิดผลสอบ ‘ประวิตร’ คดีนาฬิกาหรู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: